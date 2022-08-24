Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Странные фильмы для тех, кто устал от банальных сюжетов

Мира Маркина

Как часто, смотря фильм, вы вслух предсказываете, кто с кем останется, кого и за что убьют или кто окажется убийцей? Согласитесь, многие картины сняты по уже давно понятным всем сюжетам и предугадать финал истории не так уж и сложно в большинстве случаев. Для тех, кому хочется посмотреть что-то максимально странное и непредсказуемое, «Рамблер» собрал подборку.

Странные фильмы для тех, кто устал от банальных сюжетов
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

1. «Корпорация "Святые моторы"», 2012 год

Работа режиссера Леоса Каракса. Картина о неведомом существе, который изо дня в день перевоплощается и проживает разные жизни. Он то становится женщиной, то дедушкой, то обретает чужих друзей, то убивает чужих врагов. Кто он и в чем его смысл?

2. «Пи», 1997 год

Талантливейший математик стремится все в этой жизни описать и объяснить с помощью вычислений, однако постепенно начинает сходить с ума. Режиссер Даррен Аронофски показал, каким видится и воспринимается мир глазами параноика.

3. «Быть Джоном Малковичем», 1999 год

Тихий неудачник однажды обнаруживает в своем тесном офисе потайную дверь, которая приводит его в разум известной кинозвезды Джона Малковича. Мужчина сначала пытается заработать на этом, а потом решает и вовсе захватить все тело Малковича. Режиссером картины выступил Спайк Джонс.

4. «Алиса» 1988 год

Фильм Яна Шванкмайера пересказывает сюжет «Алисы в стране чудес», однако это прочтение известной истории совсем не кажется детским, добрым и красочным. Сюрреалистический и жутковатый триллер будто выворачивает наружу все страхи юной Алисы, которую заперли в чулане. Многое в фильме тяжело поддается анализу, трудно разобрать, что девочке только кажется, а что происходит на самом деле.

5. «Внутренняя империя» , 2006 год

Фильм-загадка Дэвида Линча. Режиссер хоть и не раз утверждал, что сюжет картины максимально четко и прямо построен, мало кто может понять этот фильм с первого раза.

Герои постоянно перемещаются по разным линиям сюжета и временным отрезкам. Во главе сюжета актриса, приступившая к съемкам нового фильма, которая начинает осознавать, что ее героиня становится более реальной, чем она сама.

Фильмы,Пи,Внутренняя империя,Быть Джоном Малковичем,Алиса в стране чудес,Ян Шванкмайер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители