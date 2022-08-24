Странные фильмы для тех, кто устал от банальных сюжетов

Как часто, смотря фильм, вы вслух предсказываете, кто с кем останется, кого и за что убьют или кто окажется убийцей? Согласитесь, многие картины сняты по уже давно понятным всем сюжетам и предугадать финал истории не так уж и сложно в большинстве случаев. Для тех, кому хочется посмотреть что-то максимально странное и непредсказуемое, «Рамблер» собрал подборку.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

1. «Корпорация "Святые моторы"», 2012 год

Работа режиссера Леоса Каракса. Картина о неведомом существе, который изо дня в день перевоплощается и проживает разные жизни. Он то становится женщиной, то дедушкой, то обретает чужих друзей, то убивает чужих врагов. Кто он и в чем его смысл?

2. «Пи», 1997 год

Талантливейший математик стремится все в этой жизни описать и объяснить с помощью вычислений, однако постепенно начинает сходить с ума. Режиссер Даррен Аронофски показал, каким видится и воспринимается мир глазами параноика.

3. «Быть Джоном Малковичем», 1999 год

Тихий неудачник однажды обнаруживает в своем тесном офисе потайную дверь, которая приводит его в разум известной кинозвезды Джона Малковича. Мужчина сначала пытается заработать на этом, а потом решает и вовсе захватить все тело Малковича. Режиссером картины выступил Спайк Джонс.

4. «Алиса» 1988 год

Фильм Яна Шванкмайера пересказывает сюжет «Алисы в стране чудес», однако это прочтение известной истории совсем не кажется детским, добрым и красочным. Сюрреалистический и жутковатый триллер будто выворачивает наружу все страхи юной Алисы, которую заперли в чулане. Многое в фильме тяжело поддается анализу, трудно разобрать, что девочке только кажется, а что происходит на самом деле.

5. «Внутренняя империя» , 2006 год

Фильм-загадка Дэвида Линча. Режиссер хоть и не раз утверждал, что сюжет картины максимально четко и прямо построен, мало кто может понять этот фильм с первого раза.