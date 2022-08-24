Фильмы, которые внезапно для всех предсказали будущее

Порой режиссерам и сценаристам удается предсказывать будущее куда эффективней, чем экстрасенсам и астрологам. Доказательства тому – фильмы из нашей подборки. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Хакеры" Кадр из фильма "Хакеры"

"Хакеры", 1995

Кадр из фильма "Хакеры"

Фильм повествует о молодых хакерах, за которыми охотятся агенты ФБР. Именно здесь в одной из сцен были продемонстрированы очки виртуальной реальности (VR). Картина предсказала, что в обозримом будущем VR-игры станут вполне себе обычным явлением – разумеется, в середине 90-х это казалось чем-то невероятным.

"Назад в будущее 2", 1989

Пусть люди еще и не научились путешествовать во времени, многие технологии, появившиеся в культовой картине, в 21 веке нашли свое отражение в реальной жизни. Например, ховеборды – доски без колес, позволяющие передвигаться по воздуху (их еще нет в продаже, но технику ученые уже изобрели).

А еще в фильме показывали специальные очки, с помощью которых можно было сделать видеозвонок. В 1989-м существовали лишь самые примитивные мобильные телефоны, поэтому предположить, что спустя пару десятилетий видеозвонки действительно станут доступны повсеместно, мог отнюдь не каждый.

"Запретная планета", 1956

Кадр из фильма "Запретная планета"

Во времена, когда человечество не мыслило о корпорации Apple, не знало, что такое смартфоны и на что они окажутся способны, в фильме показали карманные коммуникаторы. Они очень напоминают современные мобильные телефоны, вот только в 50-х ничего подобного еще не существовало.

"Кабельщик", 1996

В одном из эпизодов герой Джима Керри произносит такую реплику, которая оказалась крайне пророческой:

"Скоро все американцы сынтегрируют свои телевизоры, телефоны и компьютеры. Вы сможете посещать Лувр по одному каналу и смотреть женский рестлинг по другому. Сможете делать покупки прямо из дома или играть в «Мортал Комбат» со своим другом, который находится во Вьетнаме. В будущем возможности безграничны".