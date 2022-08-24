Фильмы, которые внезапно для всех предсказали будущее

Порой режиссерам и сценаристам удается предсказывать будущее куда эффективней, чем экстрасенсам и астрологам. Доказательства тому – фильмы из нашей подборки. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Фильм повествует о молодых хакерах, за которыми охотятся агенты ФБР. Именно здесь в одной из сцен были продемонстрированы очки виртуальной реальности (VR). Картина предсказала, что в обозримом будущем VR-игры станут вполне себе обычным явлением – разумеется, в середине 90-х это казалось чем-то невероятным.
Пусть люди еще и не научились путешествовать во времени, многие технологии, появившиеся в культовой картине, в 21 веке нашли свое отражение в реальной жизни. Например, ховеборды – доски без колес, позволяющие передвигаться по воздуху (их еще нет в продаже, но технику ученые уже изобрели).
А еще в фильме показывали специальные очки, с помощью которых можно было сделать видеозвонок. В 1989-м существовали лишь самые примитивные мобильные телефоны, поэтому предположить, что спустя пару десятилетий видеозвонки действительно станут доступны повсеместно, мог отнюдь не каждый.
Во времена, когда человечество не мыслило о корпорации Apple, не знало, что такое смартфоны и на что они окажутся способны, в фильме показали карманные коммуникаторы. Они очень напоминают современные мобильные телефоны, вот только в 50-х ничего подобного еще не существовало.
В одном из эпизодов герой Джима Керри произносит такую реплику, которая оказалась крайне пророческой:
"Скоро все американцы сынтегрируют свои телевизоры, телефоны и компьютеры. Вы сможете посещать Лувр по одному каналу и смотреть женский рестлинг по другому. Сможете делать покупки прямо из дома или играть в «Мортал Комбат» со своим другом, который находится во Вьетнаме. В будущем возможности безграничны".
Стоит ли говорить о том, что все, сказанное Керри, сбылось?