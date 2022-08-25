«Ночь кино» пройдет в Москве 27 августа

В столице 27 августа в седьмой раз пройдет акция «Ночь кино» - бесплатные показы отечественных и зарубежных фильмов будут проходить с 12:00 до 1:00 на более чем 120 площадках города. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«В этом году основную программу культурной акции «Ночь кино» посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. В кинотеатре «Художественный» для москвичей и туристов подготовили концерт с песнями из его фильмов, а сеть «Москино», музей-заповедник «Коломенское» и другие участники проведут показы его картин. Всего к акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Видео дня

Ретроспективу фильмов Эльдара Рязанова зрители смогут увидеть сразу на нескольких центральных площадках: в кинотеатрах «Космос», «Салют», киноклубе «Эльдар», кинозале «Иллюзион», Российской государственной библиотеке, поясняется в материале. На большие экраны вернутся картины «Зигзаг удачи», «Дайте жалобную книгу!», «Старики-разбойники», «Девушка без адреса», «Человек ниоткуда».

Отмечается, что юбилею со дня рождения режиссера также посвятят несколько специальных показов с 35-мм кинопленки. В музее-заповеднике «Коломенское» можно будет посмотреть комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». В лектории Зоологического музея МГУ - фильм «Гараж». В музее «Автомобили мира» на территории завода «Кристалл» - картину «Берегись автомобиля».

В кинотеатрах «Искра», «Сатурн», «Тула» «Космос», в том числе на летних площадках «Сокольники» и «Фили», а также в Третьяковской галерее на Крымском Валу будет представлена эксклюзивная программа, в которую вошли не только ленты, участвовавшие в конкурсных программах различных фестивалей, но и жанровые и авторские картины последних лет из разных стран. Фильмы из Таиланда, Монголии, Кубы, Китая и Вьетнама стали у себя на родине лидерами проката. Показы будут сопровождаться вступительными лекциями киноведов и журналистов.

Уточняется, что в рамках программы «Не пропустите» в кинотеатре «Спутник» пройдет специальный показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Зрители увидят редчайшие снимки первого космонавта из исторического фотоархива информагентства и узнают историю их создания. После показа состоится обсуждение с продюсером картины Екатериной Титовой.

Документальная программа «Познавая белый свет» представит зрителям ленты об уникальной природе регионов России. Показы пройдут в кинотеатрах «Салют», «Вымпел», «Тула» и Музее Победы. «Марафон короткого метра» познакомит гостей акции с лучшими короткометражными фильмами фестиваля Moscow Shorts («Музеон» и «Салют»). Зрители также увидят программу «Первый сеанс» - сборник коротких работ студентов московских киношкол («Салют»).