3 мифа из кино, которые могут вам сильно навредить

Фильмы кишат мифами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Некоторые из них безобидны, а некоторые могут сильно навредить человеку в реальной жизни. Подробнее о последних – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво" Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Подмешать слабительное недругу –отличная шутка

В кино жертвы таких розыгрышей комично бегут в туалет, на ходу срывая с себя и штаны, и нижнее белье. Нередко добежать в уборную вовремя не удается, из-за чего герой становится посмешищем.

В реальности такой "прикол" может привести к госпитализации человека и даже убить его. Безрецептурное слабительное может спровоцировать аллергию, почечную недостаточность, воспаление кишечника, разрыв аппендикса, внутреннее кровотечение или вообще ввести человека в кому.

Разбивать предметы о голову легко и безопасно

Этот трюк не стоит повторять ни со своей головой, ни с головой другого человека. Возможно, вы наблюдали его в комедиях, но в реальной жизни с весельем он имеет мало общего. Такая "шутка" может быть чревата переломом черепа или сотрясением.

Можно смело стрелять в воздух, чтоб показать свою крутость

Во многих фильмах герои стреляют в воздух, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и припугнуть кого-либо. Но в кино нам не показывают, что происходит после.

Даже если опустить тот момент, что данное действие незаконно, совершать его не стоит еще и потому, что вы действительно можете кого-то убить. И речь не о птице, случайно пролетавшей в небе. Выпущенная вверх пуля не исчезает в облаках, а возвращается на землю – причем почти с той же скоростью, с какой был осуществлен выстрел. Вот почему она легко может ранить или убить.