3 мифа из кино, которые могут вам сильно навредить

Фильмы кишат мифами, которые не имеют ничего общего с реальностью. Некоторые из них безобидны, а некоторые могут сильно навредить человеку в реальной жизни. Подробнее о последних – в материале "Рамблера".
В кино жертвы таких розыгрышей комично бегут в туалет, на ходу срывая с себя и штаны, и нижнее белье. Нередко добежать в уборную вовремя не удается, из-за чего герой становится посмешищем.
В реальности такой "прикол" может привести к госпитализации человека и даже убить его. Безрецептурное слабительное может спровоцировать аллергию, почечную недостаточность, воспаление кишечника, разрыв аппендикса, внутреннее кровотечение или вообще ввести человека в кому.
Этот трюк не стоит повторять ни со своей головой, ни с головой другого человека. Возможно, вы наблюдали его в комедиях, но в реальной жизни с весельем он имеет мало общего. Такая "шутка" может быть чревата переломом черепа или сотрясением.
Во многих фильмах герои стреляют в воздух, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и припугнуть кого-либо. Но в кино нам не показывают, что происходит после.
Даже если опустить тот момент, что данное действие незаконно, совершать его не стоит еще и потому, что вы действительно можете кого-то убить. И речь не о птице, случайно пролетавшей в небе. Выпущенная вверх пуля не исчезает в облаках, а возвращается на землю – причем почти с той же скоростью, с какой был осуществлен выстрел. Вот почему она легко может ранить или убить.
К примеру, в 2003 году в Ираке во время праздничной стрельбы на свадьбе сыновей Саддама Хусейна Удея и Кусея погибло как минимум 20 человек. И все из-за того, что пули из "Калашниковых" начали возвращаться.