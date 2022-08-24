В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке

Уточняется, что голливудские картины показывают в многоголосном закадровом переводе от студии Jaskier. При этом разрешения на прокат у кинотеатров нет. Как отмечает издание, пиратские показы были организованы в Екатеринбурге , Владикавказе , Иванове и поселке Селятино .

Представители Jaskier заявили, что не знали о том, что их озвучка используется в кинотеатрах. Они также отметили, что прокатчики не отвечают им на сообщения. «Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они... Мы очень рады, что дубляж пришелся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома», — рассказали в Jaskier.