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1 час назад

В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке

Lenta.ruиещё 1

В российских кинотеатрах начали показывать фильмы «Мир Юрского периода: Господство» и «Элвис». Об этом сообщает портал DTF со ссылкой на собственные источники.

В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что голливудские картины показывают в многоголосном закадровом переводе от студии Jaskier. При этом разрешения на прокат у кинотеатров нет. Как отмечает издание, пиратские показы были организованы в Екатеринбурге, Владикавказе, Иванове и поселке Селятино.

Представители Jaskier заявили, что не знали о том, что их озвучка используется в кинотеатрах. Они также отметили, что прокатчики не отвечают им на сообщения. «Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они... Мы очень рады, что дубляж пришелся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома», — рассказали в Jaskier.

Ранее сообщалось о том, что компания IMAX запретила показывать российские фильмы в их формате.

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