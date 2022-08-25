Фильмы, которые вдохновляют на успех

Иногда людям не хватает одного “пинка” для того, чтобы вдохновиться и продолжать заниматься любимым делом в жизни. В этом человеку может помочь искусство, например, фильмы о людях, которые преодолели себя и не пожалели, что решили не давать слабину, а в конце добились желаемого. В подборке “Рамблера” — фильмы, которые вдохновят вас на успех.

Фото: Кадр из фильма "Социальная сеть" Кадр из фильма "Социальная сеть"

“Социальная сеть” (2010)

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Известная картина, которую рекомендуют смотреть всем тем, кто планирует заниматься собственным делом, но не хочет рисковать и боится потерять все. Фильм основан на реальных событиях, которые дали старт основанию социальной сети Facebook*. Он рассказывает историю Марка Цукерберга и его друзей, которые за несколько лет стали мультимиллионерами.

Картина поможет вам понять, что для успеха нужно не только иметь уникальный продукт, но и с умом подходить ко всем тонкостям вашего бизнеса. Однако если вы учтете все необходимые моменты, сможете добиться желаемых результатов и прославиться на весь мир.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.

“В погоне за счастьем” (2006)

Сюжет фильма основан на мемуарах предпринимателя и бизнесмена Криса Гарднера, поэтому ее не стоит считать очередной выдуманной историей, созданной ради того, чтобы отбить бюджет ленты.

Картина рассказывает о семье, которая живет в небольшой квартире в Сан-Франциско. На первый взгляд, их жизнь кажется счастливой, но все омрачают финансовые проблемы. Когда жена уходит от своего супруга, он настаивает на том, чтобы сын жил с ним. Мужчину выселяют из квартиры вместе с ребенком, а он соглашается не бесплатную стажировку в крупной компании. Теперь ему предстоит пройти отбор из 20 кандидатов, попутно решая, где он с сыном сегодня будет ночевать: в приюте для бездомных или на улице.

Фильм поможет вам понять, что для успеха нет единой формулы, а перед каждым взлетом есть серьезное падение. Вам может показаться, что ваша жизнь закончена и начинать что-либо слишком поздно. Однако на примере этой истории вы поймете, что не стоит опускать руки даже, когда кажется, что вы на самом дне.

“Основатель” (2016)

Кадр из фильма "Основатель"