Михалков высказался о выдвижении российских фильмов на "Оскар"

Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказал мнение по поводу участия российских проектов в международном конкурсе Американской киноакадемии "Оскар". Его слова цитирует ТАСС.
"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно",
- поделился режиссер. Также он сообщил, что вышел из Российского оскаровского комитета. По мнению Михалкова, сейчас этот комитет не нужен.
Никита Михалков получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1995 году за картину "Утомленные солнцем". Ранее Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на премию Американской киноакадемии "Оскар" несмотря на политическую обстановку.