Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 часа назад

Михалков высказался о выдвижении российских фильмов на "Оскар"

Газета.Ruиещё 6

Российский режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказал мнение по поводу участия российских проектов в международном конкурсе Американской киноакадемии "Оскар". Его слова цитирует ТАСС.

Михалков высказался о выдвижении российских фильмов на "Оскар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно",

- поделился режиссер. Также он сообщил, что вышел из Российского оскаровского комитета. По мнению Михалкова, сейчас этот комитет не нужен.

Никита Михалков получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 1995 году за картину "Утомленные солнцем". Ранее Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на премию Американской киноакадемии "Оскар" несмотря на политическую обстановку.

Фильмы,Оскар,Алексей Учитель,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители