Михалков высказался о выдвижении российских фильмов на "Оскар"

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Искусство не должно никак участвовать в политических разборках, считает номинант на премию «Оскар» в 2019, 2016 и 2009 годах, аниматор Константин Бронзит. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение бойкотировать премию в России.

«Оскар» сегодня

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что России не стоит выдвигать сейчас свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом сообщает ТАСС. В свою очередь режиссер Андрей Кончаловский убежден, что политическая ситуация не должна повлиять на Российский оскаровский комитет, страна должна выдвинуть свой фильм на «Оскар». Его поддержал член комитета, режиссер Алексей Учитель.

«Если кто-то считает, что этим жестом он укусит, ущипнет Академию кинематографических наук в Америке, то это заблуждение. Академия просто не заметит. Ей глубоко на это плевать: не хотите — не присылайте. От Академии не убудет. Убудет от нас», — считает Бронзит.

Лотерея

Аниматор напомнил, что в этом году в момент начала специальной военной операции российский фильм был в номинации на «Оскар».

«В номинации был наш анимационный фильм Антона Дьякова "БоксБалет". Мы сидели и думали — снимут его с номинации или нет. Мы были готовы к этому. Но ничего не случилось. Он успешно был до конца. "Оскар" он не получил, но это своя лотерея. Никаких санкций к фильму никто не применял», — заметил номинант на премию.

В декабре 2019 года мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» вошел в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».