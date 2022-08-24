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1 час назад

Стала известна дата премьеры космической драмы «Вызов»

Диана Товсепова

Продюсер космической драмы режиссера Клима Шипенко "Вызов" запланирована на весну 2023 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил продюсер картины Эдуард Илоян.

Стала известна дата премьеры космической драмы «Вызов»
Фото: Kinopoisk.ruKinopoisk.ru

"Фильм находится в производстве, релиз — весна 2023 года", — подчеркнул продюсер.

Бюджет на производство картины оценили в 905 млн руб., но создатели "Вызова" запросили еще 250 млн руб в качестве дофинансирования у Фонда кино. Илоян объяснил, что это пришлось сделать, чтобы доснять нужные кадры на космодроме "Байконур" осенью. Затем продюсер планирует "большой постпродакшен".

5 октября 2021 актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для первых в истории съемок на орбите. "Командировка" актеров в космос была совершена на года корабле "Союз МС-19" в сопровождении космонавта Антон Шкаплерова.

Ранее мы писали о начале съемок фильма "Холоп 2"

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