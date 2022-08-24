Стала известна дата премьеры космической драмы «Вызов»

Продюсер космической драмы режиссера Клима Шипенко "Вызов" запланирована на весну 2023 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил продюсер картины Эдуард Илоян.

Фото: Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

"Фильм находится в производстве, релиз — весна 2023 года", — подчеркнул продюсер.

Бюджет на производство картины оценили в 905 млн руб., но создатели "Вызова" запросили еще 250 млн руб в качестве дофинансирования у Фонда кино. Илоян объяснил, что это пришлось сделать, чтобы доснять нужные кадры на космодроме "Байконур" осенью. Затем продюсер планирует "большой постпродакшен".

5 октября 2021 актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для первых в истории съемок на орбите. "Командировка" актеров в космос была совершена на года корабле "Союз МС-19" в сопровождении космонавта Антон Шкаплерова.