Мэтт Ривз уже пишет сценарий фильма «Бэтмен 2»

Чуть ранее на этой неделе сообщалось, что съёмки фильма «Бэтмен 2» ещё не подтверждены. Однако в недавнем интервью Мэтт Ривз рассказал, что сиквел уже на пути к зрителю. Ривз подписал многолетний контракт с Warner Bros. Pictures и в рамках нового соглашения приступил к написанию второй части фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ривз также будет писать сценарий вместе с Мэттсоном Томлином, который был одним из соавторов сценария первого фильма.