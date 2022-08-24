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42 минуты назад

Мэтт Ривз уже пишет сценарий фильма «Бэтмен 2»

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Чуть ранее на этой неделе сообщалось, что съёмки фильма «Бэтмен 2» ещё не подтверждены. Однако в недавнем интервью Мэтт Ривз рассказал, что сиквел уже на пути к зрителю. Ривз подписал многолетний контракт с Warner Bros. Pictures и в рамках нового соглашения приступил к написанию второй части фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ривз также будет писать сценарий вместе с Мэттсоном Томлином, который был одним из соавторов сценария первого фильма.

Мэтт Ривз уже пишет сценарий фильма «Бэтмен 2»
Фото: Источник фото: Warner Bros.Источник фото: Warner Bros.

Мэтт Ривз обсудил свой новый контракт с журналистами, заявив: «Сделать эту легендарную студию своим домом — это мечта. Я так рад работать с Майком, Пэм и Ченнингом и нашими командами, чтобы перенести увлекательные истории, которые мне действительно нравятся, на большой и малый экраны». Ривз также работает над спин-оффом сериала о Бэтмене под названием «Пингвин» с Колином Фарреллом. Кстати, ранее Бен Аффлек, исполнивший супергероя в «Лиге справедливости» Зака Снайдера, отказался работать над новой картиной из-за проблем со сценарием. И тогда его место занял герой фильма «Сумерки. Сага» и ленты режиссёра Кристофера Нолана «Довод» — Паттисон.

Фильмы,Лига справедливости,Мэтт Ривз,Колин Фаррелл,Бен Аффлек,Кристофер Нолан,Роберт Паттинсон,
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