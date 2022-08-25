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2 часа назад

В России снимут художественный фильм о фигуристке Родниной

Газета.Ru

В России снимут полнометражный фильм о трехкратной олимпийской чемпионке и десятикратной победительнице чемпионата мира Ирине Родниной. Режиссером киноленты станет Константин Статский, известный по сериалам «Ваша честь», «Мажор» и «Мост», сообщает ТАСС.

В России снимут художественный фильм о фигуристке Родниной
Фото: Газета.руГазета.ру

Презентация проекта под рабочим названием «Роднина» состоялась 24 августа. Бюджет проекта составляет 425 млн рублей, авторы просят у Фонда кино поддержку в размере 297 млн рублей.

«Мы все прекрасно помним те кадры, когда на своей третьей Олимпиаде, завоевав третье золото, стоит Роднина. Поднимается флаг Родины, звучит гимн Родины и слезы в ее глазах - это кадры, которые стали символом великих побед нашей страны», - рассказал продюсер Тимур Вайнштейн, назвав проект фильмом о любви к Родине.

На главную роль рассматривают, в частности, актрису Любовь Аксенову. Тренера легендарной фигуристки Станислава Жука может сыграть Сергей Безруковой, а ее партнера Алексея УлановаИван Янковский.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение выступать за Израиль, так как проиграла конкуренцию внутри страны.

Фильмы,Мост,Наталья Бестемьянова,Мария Дмитриева,Константин Статский,Алексей Уланов,Тимур Вайнштейн,Ирина Роднина,Иван Янковский,Любовь Аксенова,
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