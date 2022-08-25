В России снимут художественный фильм о фигуристке Родниной

«Мы все прекрасно помним те кадры, когда на своей третьей Олимпиаде, завоевав третье золото, стоит Роднина. Поднимается флаг Родины, звучит гимн Родины и слезы в ее глазах - это кадры, которые стали символом великих побед нашей страны», - рассказал продюсер Тимур Вайнштейн, назвав проект фильмом о любви к Родине.