В России снимут художественный фильм о фигуристке Родниной

В России снимут полнометражный фильм о трехкратной олимпийской чемпионке и десятикратной победительнице чемпионата мира Ирине Родниной. Режиссером киноленты станет Константин Статский, известный по сериалам «Ваша честь», «Мажор» и «Мост», сообщает ТАСС.
Презентация проекта под рабочим названием «Роднина» состоялась 24 августа. Бюджет проекта составляет 425 млн рублей, авторы просят у Фонда кино поддержку в размере 297 млн рублей.
«Мы все прекрасно помним те кадры, когда на своей третьей Олимпиаде, завоевав третье золото, стоит Роднина. Поднимается флаг Родины, звучит гимн Родины и слезы в ее глазах - это кадры, которые стали символом великих побед нашей страны», - рассказал продюсер Тимур Вайнштейн, назвав проект фильмом о любви к Родине.
На главную роль рассматривают, в частности, актрису Любовь Аксенову. Тренера легендарной фигуристки Станислава Жука может сыграть Сергей Безруковой, а ее партнера Алексея Уланова — Иван Янковский.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение выступать за Израиль, так как проиграла конкуренцию внутри страны.