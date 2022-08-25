Выход «Аквамена 2» перенесли почти на год

Warner Bros. провела большие изменения в своём расписании. Больше всего досталось сиквелу «Аквамена», премьеру которого отложили почти на целый год — с марта на декабрь 2023 года.

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Теперь сиквел «Шазама!» выходит в марте, хотя должен был выйти в декабре и соревноваться за внимание зрителей с «Аватаром: Путь воды». Видимо, в WB поняли, что на этот раз Джеймс Кэмерон действительно выпустит долгожданный сиквел.

Все изменения в расписании:

«Домашняя вечеринка» — 9 декабря 2022 (было лето 2022 года)

Неизвестная важная премьера — 10 февраля 2023 года

«Шазам! 2» — 17 марта 2023 года (было 21 декабря 2022 года)

«Восстание зловещих мертвецов» — 4 апреля 2023 года

«Проклятие монахини 2» — 8 сентября 2023 года

«Аквамен 2» — 25 декабря 2023 года (было 17 марта 2023 года)

«Жребий» — 2023 год (было 21 апреля 2023 года).