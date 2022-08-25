Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
32 минуты назад

Выход «Аквамена 2» перенесли почти на год

Чемпионат.comиещё 1

Warner Bros. провела большие изменения в своём расписании. Больше всего досталось сиквелу «Аквамена», премьеру которого отложили почти на целый год — с марта на декабрь 2023 года.

Выход «Аквамена 2» перенесли почти на год
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь сиквел «Шазама!» выходит в марте, хотя должен был выйти в декабре и соревноваться за внимание зрителей с «Аватаром: Путь воды». Видимо, в WB поняли, что на этот раз Джеймс Кэмерон действительно выпустит долгожданный сиквел.

Все изменения в расписании:

«Домашняя вечеринка» — 9 декабря 2022 (было лето 2022 года)

Неизвестная важная премьера — 10 февраля 2023 года

«Шазам! 2» — 17 марта 2023 года (было 21 декабря 2022 года)

«Восстание зловещих мертвецов» — 4 апреля 2023 года

«Проклятие монахини 2» — 8 сентября 2023 года

«Аквамен 2» — 25 декабря 2023 года (было 17 марта 2023 года)

«Жребий» — 2023 год (было 21 апреля 2023 года).

Основная причина перестановок, как отмечают в THR, в сокращении бюджета на маркетинг. На 2022 год у Warner Bros. хватит денег только на продвижение двух фильмов — ставку делают на «Чёрного Адама» и «Не волнуйся, солнышко».

Фильмы,Жребий,Аквамен,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители