Warner Bros. отложила премьеры двух фильмов

Киноконцерн Warner Bros. объявил о переносе премьер картин "Аквамен и потерянное царство" и "Шазам! 2". Об этом сообщает Deadline.

Фото: М24 М24

Продолжение фильма "Аквамен" 2018 года выйдет в католическое Рождество, 25 декабря 2023 года. Изначально планировалось, что премьера картины состоится 17 марта того же года.

Отмечается, что необходимость переноса фильма "Аквамен и потерянное царство" вызвана тем, что студии потребовалось больше времени на постпродакшн.

Премьера супергеройской комедии "Шазам! 2", в свою очередь, состоится 17 марта 2023 года вместо ранее обозначенной даты 21 декабря 2022 года. Это решение было принято, чтобы избежать конкуренции с потенциальным хитом "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, который выйдет в декабре.