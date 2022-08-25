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1 час назад

5 лучших фильмов Тима Бертона, которые обидно не знать

Мира Маркина

Великий и ужасный Тим Бертон отмечает день рождения — 25 августа американскому режиссеру исполняется 64 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ-5 его фильмов, которые стоит посмотреть хотя бы раз.

5 лучших фильмов Тима Бертона, которые обидно не знать
Фото: Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

«Большие глаза» (2014)

Видео дня

Художник Уолтер Кин становится известным благодаря картинам, которые изображают трогательных детей с огромными глазами. Теперь он король современного искусства – кажется, весь мир лежит у его ног. Однако внезапно его супруга Маргарет заявляет, что Кин – мошенник, и именно она – автор знаменитых полотен. Так, кто же все-таки гений, и чьи произведения искусства теперь украшают самые модные гостиные по всему миру?

Кадр из фильма "Большие глаза"

«Алиса в Стране чудес» (2010)

Безумный Шляпник, Кролик с часами, Чеширский кот, Белая Королева и ее злобная сестра – эту экранизацию сказки Льюиса Кэрролла о волшебной стране можно пересматривать вечно. В главных ролях звездный актерский состав: любимчик Бертона Джонни Депп, бывшая супруга режиссера Хелена Бонем Картер, Миа Васиковска, Энн Хэтэуэй и другие.

Кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Мальчик Чарли Бакет из бедной семьи получает пропуск в загадочный мир для настоящих сладкоежек – на фабрику Вилли Вонки. Трогательная сказка о семейных ценностях получила любовь миллионов зрителей по всему миру и собрала в прокате практически 500 000 000 долларов (при бюджете в 150 000 000).

«Сонная лощина» (1999)

Молодой констебль отправляется расследовать серию загадочных убийств в местечко под названием Сонная лощина. Со слов местных жителей, все жертвы погибли от меча всадника без головы – все они обезглавлены, а головы исчезли. Становится очевидно, что убийца явился с того света, чтобы вершить свое правосудие. Но зачем?

Кадр из фильма "Сонная лощина"

«Эдвард руки-ножницы» (1990)

История одинокого и всеми забытого киборга с огромными лезвиями вместо рук, который однажды знакомится с девушкой, которая смогла оценить его доброе сердце. Эта готическая сказка – первая совместная работа Тима Бертона и Джонни Деппа.

Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
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