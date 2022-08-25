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3 часа назад

В "Москино" намерены показывать картины из неевропейских стран

Диана Товсепова

В "Москино" заявили, что восполнить отсутствие голливудских и европейских картин планируется фильмами из Индии, Турции, Китая и Южной Кореи. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая в интервью РИА Новости.

"Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно", — объяснила она.

Мокрицкая считает, что России следует налаживать связи с крупнейшими азиатскими студиями, потому как индустрии этих стран есть что показать отечественному зрителю.

Так, азиатские блокбастеры не раз покоряли западного зрителя. В частности, мир отметил успех южнокорейского комедийно-драматического фильма, который удостоился нескольких "Оскаров" в 2020 году.

"А недавно в числе лидеров мирового проката лидером оказался индийский исторический боевик RRR, который обошел даже "Бэтмена", – объяснила она.

Ранее мы писали о сериале про Кинг-Конга, который снимет Disney.
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