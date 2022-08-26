Фильмы про любовь, основанные на реальных событиях

Мы привыкли к тому, что романтические фильмы чаще всего имеют мало общего с реальностью. Однако это не всегда так. Существует ряд отличных фильмов про любовь, в основу которых легли истории людей, произошедшие в реальной жизни. Подробнее об этих картинах – в материале “Рамблера”.
Генри встречает девушку своей мечты и, о, чудо, в первый же день знакомства она отвечает ему взаимностью. Но есть одна проблема: героиня страдает амнезией, и каждое утро она забывает о том, что было еще вчера. Однако Генри это не пугает, и он решает, что будет каждый день завоевывать ее любовь.
В основу картины легла история Мишель Филпотс и ее мужа. Однажды Мишель попала в аварию, после которой у нее начались серьезные проблемы с памятью: каждый вечер она забывает своего мужа, а каждое утро просыпается с уверенностью, что сейчас 1994 год. Ежедневно супруг напоминает Мишель о себе и их жизни при помощи фотографий и записок.
Картина повествует о самой эксцентричной паре 80-х: басиста Sex Pistols Сида Вишеса и его возлюбленной Нэнси. Они с упоением наслаждались миром безрассудства и запретов, но долго эти отношения продлиться не могли, ведь помимо любви друг к другу они испытывали сильнейшую любовь к запрещенным веществам.
Картина неслучайно взяла аж семь “Оскаров” – ей действительно есть чем удивить. В главных ролях Мэрил Стрип и Роберт Рэдфорд.
В центре сюжета писательница Карен Бликс, которая в 1914 году выходит замуж за своего кузена Брора фон Бликсен-Финеке и переезжает в Африку, чтоб управлять кофейной плантацией, но очень скоро их брак дает трещину. Годами позже Карен встречает англичанина путешественника Денниса Финча Хаттона, и это любовь с первого взгляда. Однако и эти отношения становятся жертвой удара судьбы.
Карен в реальной жизни, оправившись от романа с Деннисом, вернулась в Данию и написала книгу, которая и легла в основу знаменитой картины.