Фильмы про любовь, основанные на реальных событиях

Мы привыкли к тому, что романтические фильмы чаще всего имеют мало общего с реальностью. Однако это не всегда так. Существует ряд отличных фильмов про любовь, в основу которых легли истории людей, произошедшие в реальной жизни. Подробнее об этих картинах – в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "50 первых поцелуев" Кадр из фильма "50 первых поцелуев"

“50 первых поцелуев”, 2004

Генри встречает девушку своей мечты и, о, чудо, в первый же день знакомства она отвечает ему взаимностью. Но есть одна проблема: героиня страдает амнезией, и каждое утро она забывает о том, что было еще вчера. Однако Генри это не пугает, и он решает, что будет каждый день завоевывать ее любовь.

В основу картины легла история Мишель Филпотс и ее мужа. Однажды Мишель попала в аварию, после которой у нее начались серьезные проблемы с памятью: каждый вечер она забывает своего мужа, а каждое утро просыпается с уверенностью, что сейчас 1994 год. Ежедневно супруг напоминает Мишель о себе и их жизни при помощи фотографий и записок.

“Сид и Нэнси”, 1986

Кадр из фильма "Сид и Нэнси"

Картина повествует о самой эксцентричной паре 80-х: басиста Sex Pistols Сида Вишеса и его возлюбленной Нэнси. Они с упоением наслаждались миром безрассудства и запретов, но долго эти отношения продлиться не могли, ведь помимо любви друг к другу они испытывали сильнейшую любовь к запрещенным веществам.

“Из Африки”, 1985

Картина неслучайно взяла аж семь “Оскаров” – ей действительно есть чем удивить. В главных ролях Мэрил Стрип и Роберт Рэдфорд.

В центре сюжета писательница Карен Бликс, которая в 1914 году выходит замуж за своего кузена Брора фон Бликсен-Финеке и переезжает в Африку, чтоб управлять кофейной плантацией, но очень скоро их брак дает трещину. Годами позже Карен встречает англичанина путешественника Денниса Финча Хаттона, и это любовь с первого взгляда. Однако и эти отношения становятся жертвой удара судьбы.