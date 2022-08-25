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1 час назад

Отреставрированный фильм "Покровские ворота" выйдет в прокат 8 сентября

Газета.Ru

Отреставрированный фильм Михаила Козакова «Покровские ворота» будет впервые показан в российских кинотеатрах 8 сентября. Картина выйдет в формате «4K», передает слова представителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» ТАСС.

Названа дата выхода отреставрированных «Покровских ворот»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прокат картины приурочен к 875-летию Москвы в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино». Фильм покажут в десятках городах России. «Благодаря качественной реставрации, мы увидим фильм в тех красках и звуке, которые закладывались Козаковым и легендарным оператором картины Николаем Немоляевым, ставившим «Обыкновенное чудо» и «Курьера»», — рассказали представители телеканала.

Двухсерийный фильм «Покровские ворота» снят по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина. Картина не получила поддержки у руководства студии для кинопроката, поэтому впервые была показана в 1983 году по первой программе Центрального телевидения.

Ранее стало известно о переносе фильма «Просточеловек».

Фильмы,Курьер,Михаил Козаков,Леонид Зорин,
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