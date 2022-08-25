Российский фильм "Пальма" выйдет в китайский прокат

26 августа стартует фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма» в китайских кинотеатрах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Airmita Film Group Ду Ляна.
«С 26 августа мы выпускаем на более чем 5000 экранах фильм «Пальма» и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае»,
— заявил Лян.
Он отметил, что показывать зарубежные фильмы в Китае стало намного сложнее, чем 3 года назад. Причиной этому стала пандемия, а также смена вкусов зрителей Поднебесной. По словам Ляна, китайцы предпочитают местный кинематограф.
«Я верю, что «Пальма» напомнит зрителям, что русские люди умеют снимать очень хорошие, трогательные фильмы. Эта картина важна и для нас, и для всех русских проектов, выходящих в Китае, в будущем»,
— заключил директор Airmita Film.
Ранее сообщалось, 8 сентября в российских кинотеатрах выйдет отреставрированный фильм «Покровские ворота».