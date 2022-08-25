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2 часа назад

Российский фильм "Пальма" выйдет в китайский прокат

Газета.Ru

26 августа стартует фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма» в китайских кинотеатрах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Airmita Film Group Ду Ляна.

Российский фильм "Пальма" выйдет в китайский прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С 26 августа мы выпускаем на более чем 5000 экранах фильм «Пальма» и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае»,

— заявил Лян.

Он отметил, что показывать зарубежные фильмы в Китае стало намного сложнее, чем 3 года назад. Причиной этому стала пандемия, а также смена вкусов зрителей Поднебесной. По словам Ляна, китайцы предпочитают местный кинематограф.

«Я верю, что «Пальма» напомнит зрителям, что русские люди умеют снимать очень хорошие, трогательные фильмы. Эта картина важна и для нас, и для всех русских проектов, выходящих в Китае, в будущем»,

— заключил директор Airmita Film.

Ранее сообщалось, 8 сентября в российских кинотеатрах выйдет отреставрированный фильм «Покровские ворота».

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