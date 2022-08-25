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58 минут назад

Домогаров-младший будет покорять зрителей в Китае

Мира Маркина

Художественный фильм “Пальма”, режиссером которого стал Александр Домогаров-младший, 26 августа появится в прокате китайских кинотеатров. Соответствующую новость сообщили в пресс-службе “Марс Медиа”, пишет РИА Новости.

По словам Ду Ляна, директора Airmita Film Group, “Пальму” покажут на более чем 5000 экранах. Запуск этого фильма в международном прокате – большое событие для отечественных кинопроизводителей. Поскольку вследствие пандемии и других факторов как вкусы, так и рынок кино изменились. Люди стали чаще ценить фильмы местного производства.

Ду Лян выразил надежду, что картина о собаке Пальме “напомнит зрителям, что русские люди умеют снимать очень хорошие, трогательные фильмы”.

Ранее “Рамблер” рассказывал о пяти лучших фильмах именинника Тима Бертона.

Фильмы,Видео,Тим Бертон,
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