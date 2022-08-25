Домогаров-младший будет покорять зрителей в Китае

По словам Ду Ляна, директора Airmita Film Group, “Пальму” покажут на более чем 5000 экранах. Запуск этого фильма в международном прокате – большое событие для отечественных кинопроизводителей. Поскольку вследствие пандемии и других факторов как вкусы, так и рынок кино изменились. Люди стали чаще ценить фильмы местного производства.