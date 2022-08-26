Язычники, наивная любовь и новый Пак Чхан Ук: что смотреть на ММКФ

Один из самых старых смотров мира, ММКФ, проводится с 1935 года. С конца 50-х годов прошлого века фестиваль проходит на регулярной основе, каждый год знакомя зрителей новинками мирового кинематографа. Обширная программа смотра в этом году включает огромное количество картин — более 230. Многочисленные секции охватывают разные жанры и уголки мира: от иранского кино до нового российского, от экспериментальных картин до признанной классики. Затеряться в такой программе очень просто, поэтому мы составили гид по фильмам ММКФ, которые точно не стоит пропускать.

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"Сердце Пармы"

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Фильмом открытия фестиваля станет долгожданный средневековый блокбастер "Сердце Пармы" Антона Мегердичева ("Движение вверх") по одноименной книге Алексея Иванова. Роман частично основан на реальных исторических событиях, что, учитывая очень чуткое отношение российской публики к истории, уже само по себе смелый ход.

Фильм рассказывает о противостоянии двух миров — Великого княжества Московского, которое затем станет центром единого Русского государства, и древних пермских земель, не готовых так просто отказаться от своих языческих обычаев. В центре этого конфликта окажется русский князь Михаил (Александр Кузнецов). Он влюбляется в юную язычницу Тиче, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Благородному воину придется сделать выбор между любовью и долгом, когда войско Московского княжества придет на пермские земли, чтобы заявить на них свое право. В ролях — весь цвет российского кино: Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Сергей Пускепалис, Роза Хайруллина.

"Сердце Пармы" — один из самых ожидаемых отечественных фильмов этого года. Благо ждать осталось не так уж долго. После премьеры на ММКФ фильм начнут показывать в кинотеатрах с 6 октября.

"Огород"

Несколько лет назад российский режиссер Лариса Садилова очаровывала всех своим фильмом "Однажды в Трубчевске" на Каннском фестивале, где он участвовал в программе "Особый взгляд". Сюжет "Однажды в Трубчевске" прост как три копейки — супружеская неверность разрушает две семьи, которые живут по соседству друг с другом. Легкие, намеренно наивные фильмы режиссера как бы невзначай изучают человеческую природу через призму бытовых, совсем незначительных событий.

"Огород" не стал исключением. Картина рассказывает о женщинах из глубинки, которые каждый день борются за достойное существование. Правда, одна из героинь позволяет себе немного больше — по-настоящему влюбиться.

"Без предварительной договоренности"

Иранский режиссер Бехруз Шоайби в своей драме "Без предварительной договоренности" изучает отношения поколений, связь с корнями и иммиграцию. Его фильм рассказывает о Ясмин, которая совсем маленькой иммигрировала в Германию. Через много лет она уже с собственным сыном возвращается на родину в Иран из-за смерти отца. Она с удивлением обнаруживает, что отец оставил ей все наследство. Поневоле Ясмин начинает по-новому узнавать когда-то родной город, встречаться со знакомыми и задумываться о сущности человеческой жизни.

"Другой человек"

Дебют в кино театрального режиссера Сергея Серзина "Человек из Подольска" о парне Николае, который попал в странное отделение полиции, оказался настолько удачным, что он продолжает свои эксперименты с абсурдным юмором, только в другой плоскости.

На этот раз режиссер рассказывает о Саше Иванове, выпавшем из окна. Главный герой без имени — обычный детектив, расследующий дело Саши. Когда он пытается выяснить обстоятельства его смерти и допрашивает соседей, сослуживцев, бывшую девушку и других знакомых, выясняется, что в каждом новом рассказе Саша предстает совершенно по-разному.

"Иной мир"

Напряженная социальная драма, критикующая капитализм, от французского режиссера Стефана Бризе. Прославленный актер Венсан Линдон, в этом году председательствующий в жюри в Канне, а в прошлом там же покоривший всех ролью грустного пожарного в фильме — победителе смотра "Титан", играет топ-менеджера американского промышленного концерна Филиппа. Столкнувшись с кризисом и необходимостью уволить тысячи работников, Филипп, пользующийся доверием сотрудников, решает предложить невиданное — урезать зарплаты топ-менеджеров в пользу работников. Однако такое самопожертвование — только полпути. На это еще нужно уговорить совет директоров и других топов, которые, конечно же, не готовы так легко расстаться со своими деньгами, как Филипп.

"Здоровый человек"

После удачного сериала "Полет" молодой режиссер Петр Тодоровский представляет свой кинодебют — экзистенциальную драму с Никитой Ефремовым в главной роли.

Он играет ведущего спортивных новостей Егора Тихонова, который переживает кризис среднего возраста. В поисках новых смыслов он решает стать волонтером в раковом отделении больницы и вместе с "Лизой Алерт" помогать матерям больных детей. Однако, обретая новую жизнь, Егор все больше теряет контроль над прежней: лишается работы и чуть не разводится с женой. Герою придется найти баланс и ответить на вопрос — хватит ли у него сил быть человеком, которым ему так хочется стать.

"Нептун Фрост"

Удивительное, похожее на транс музыкальное фантастическое путешествие в борьбе за свободу, снятое Анисией Узейман и Солом Уильямсом. Экспериментальный фильм совместного производства Руанды и США стал одним из самых оригинальных и необычных на Каннском фестивале в 2021 году, и вот теперь у российских зрителей есть уникальный шанс увидеть его на большом экране.

Действие происходит на вершинах холмов Бурунди, где беглые добытчики редчайшего минерала образовывают антиколониальную группу компьютерных хакеров. Группировка пытается свергнуть авторитарный режим, эксплуатирующий ресурсы региона и его население. Через глаза юного андрогина Нептуна, который теряется в джунглях и натыкается на движение революционеров, режиссеры рассказывают о борьбе Уганды за свободу. Весь сюжет складывается из обрывков действия, образов, видений и принимает вид бесконечной песни, речитатива, напеваемого странными фантастическими существами. "Нептун Фрост" мастерски соединяет жесткий социально-политический посыл с культурой региона в форме космического мюзикла. Такого вы точно еще не видели.

"Решение уйти"

Живой классик корейского кино Пак Чхан Ук после долгого семилетнего перерыва возвращается с очередным психологическим триллером.