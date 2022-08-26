Автор "Шерлока Холмса" может стать главой DC Films

Автор фильма о Шерлоке Холмсе 2009 года, продюсер Дэн Линь ведет переговоры с Warner Bros. Discovery о том, чтобы занять должность главы DC Films. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщили информированные источники.

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Если информация СМИ подтвердится, Линь займет должность, аналогичную той, что занимает Кевин Файги в студии Marvel. При этом инсайдеры из Warner Bros. утверждают, что подобных переговоров с Линем на данный момент не ведут. Однако источники СМИ заверили, что сейчас киностудия обсуждает с продюсером размер зарплаты, структуру отчетности и будущее продюсерской компании Линя "Rideback".