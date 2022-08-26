Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Автор "Шерлока Холмса" может стать главой DC Films

Газета.Ruиещё 1

Автор фильма о Шерлоке Холмсе 2009 года, продюсер Дэн Линь ведет переговоры с Warner Bros. Discovery о том, чтобы занять должность главы DC Films. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщили информированные источники.

Автор "Шерлока Холмса" может стать главой DC Films
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если информация СМИ подтвердится, Линь займет должность, аналогичную той, что занимает Кевин Файги в студии Marvel. При этом инсайдеры из Warner Bros. утверждают, что подобных переговоров с Линем на данный момент не ведут. Однако источники СМИ заверили, что сейчас киностудия обсуждает с продюсером размер зарплаты, структуру отчетности и будущее продюсерской компании Линя "Rideback".

В ближайшей перспективе автор фильма о Холмсе может занять место Уолтера Хамады, который был близок к тому, чтобы покинуть компанию после провала проекта "Бэтгерл". Ранее режиссер "Бэтгерл" пожаловался на пропажу всех кадров из отмененного фильма.

Фильмы,Шерлок Холмс,Кевин Файги,Шерлок Холмс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители