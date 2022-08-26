"Дюна" стала самой популярной экранизированной книгой среди россиян

Роман Фрэнка Герберта "Дюна" стал самым популярным среди экранизированных за последний год произведений среди россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "ЛитРес".

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"Следом за ним - бестселлер Котаро Исака "Поезд убийц", который стал основой для фильма "Быстрее пули" с Брэдом Питтом в главной роли. Далее - историческая любовная серия "Бриджертоны" Джулии Куин, экранизацию которой в первый месяц посмотрели 63 млн зрителей", - говорится в исследовании. Также в рейтинг попали "Отблески Этерны" Веры Камши, "Empire V" Виктора Пелевина и "Дом Гуччи" Сары Гай Форден.