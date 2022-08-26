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3 часа назад

Адам Драйвер прячется от экологической катастрофы в тизере "Белого шума"

Газета.Ru

Режиссер Ной Баумбах выпустил первый тизер фильма об экологической катастрофе "Белый шум". В основу сценария легла одноименная сатирическая книга писателя Дона Делилло, вышедшая в 1985 году.

Адам Драйвер прячется от экологической катастрофы в тизере "Белого шума"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главные роли - семейной пары, прячущейся от экологического бедствия после токсичного выброса с завода по соседству с их домом. Главных героев играют Адам Драйвер, ранее сыгравший у Баумбаха в "Брачной истории" со Скарлетт Йоханссон, и Грета Гервиг, актриса и режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

"Все хорошо, Джек. Пока дети здесь, мы в безопасности", - говорит в трейлере героиня Гервиг герою Драйвера.

"Белый шум" станет фильмом открытия Венецианского кинофестиваля 31 августа, а 30 сентября откроет Нью-йоркский кинофестиваль. Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе Netflix в 2022 году.

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