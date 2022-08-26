Адам Драйвер прячется от экологической катастрофы в тизере "Белого шума"

Режиссер Ной Баумбах выпустил первый тизер фильма об экологической катастрофе "Белый шум". В основу сценария легла одноименная сатирическая книга писателя Дона Делилло, вышедшая в 1985 году.

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Главные роли - семейной пары, прячущейся от экологического бедствия после токсичного выброса с завода по соседству с их домом. Главных героев играют Адам Драйвер, ранее сыгравший у Баумбаха в "Брачной истории" со Скарлетт Йоханссон, и Грета Гервиг, актриса и режиссер фильмов "Леди Берд" и "Барби".

"Все хорошо, Джек. Пока дети здесь, мы в безопасности", - говорит в трейлере героиня Гервиг герою Драйвера.