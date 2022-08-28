Создатели фильма "Святой архипелаг" рассчитывают выпустить картину в широкий прокат

Продюсеры документального фильма "Святой архипелаг" режиссера Сергея Дебижева работают над тем, чтобы картина вышла в широкий прокат. Об этом в субботу сообщила одна из продюсеров проекта Наталья Дебижева на полях 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

"Мы собираемся это кино показать на многих фестивалях после Московского кинофестиваля, а потом собираемся выпустить его в широкий прокат. <…> Мы рассчитываем, что по всей России мы точно прокатим", - сказала она на пресс-конференции, посвященной мировой премьере фильма.

"Я чувствую, что в обществе назрел запрос как на серьезные, глубокие темы, так и вообще на рассуждения о каких-то важных сущностных вещах", - добавил он.

ММКФ проходит в Москве с 26 августа по 2 сентября. В этом году на фестивале представят 245 картин из разных стран. В основной конкурс вошли 13 фильмов, включая три ленты из России. Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.