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2 часа назад

Режиссер сериала "Ванда/Вижн" Мэтт Шекман может снять новую "Фантастическую четверку"

Газета.Ru

Американский режиссер Мэтт Шекман ведет переговоры с киностудией Marvel об участии в перезапуске супергеройского фильма "Фантастическая четверка". Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Мэтт Шекман может снять новую "Фантастическую четверку"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Шекман может стать режиссером грядущей картины. Кинематографист уже зарекомендовал себя после выпуска сериала "Ванда/Вижн".

Картина была номинирована на премии "Золотой глобус", "Спутник" MTV Movie & TV Awards, "премия Гильдии режиссеров Америки" и "Небьюла". Режиссер также работал над проектами "Великая", "Пацаны", "Наследники", "Фарго", "В Филадельфии всегда солнечно", "Доктор Хаус".

Премьера новой "Фантастической четверки" запланирована на ноябрь 2024 года.

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