Мэтт Шекман может снять новую "Фантастическую четверку"

Американский режиссер Мэтт Шекман ведет переговоры с киностудией Marvel об участии в перезапуске супергеройского фильма "Фантастическая четверка". Об этом сообщает The Hollywood reporter.
Шекман может стать режиссером грядущей картины. Кинематографист уже зарекомендовал себя после выпуска сериала "Ванда/Вижн".
Картина была номинирована на премии "Золотой глобус", "Спутник" MTV Movie & TV Awards, "премия Гильдии режиссеров Америки" и "Небьюла". Режиссер также работал над проектами "Великая", "Пацаны", "Наследники", "Фарго", "В Филадельфии всегда солнечно", "Доктор Хаус".
Премьера новой "Фантастической четверки" запланирована на ноябрь 2024 года.