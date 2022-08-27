Муж Румянцевой рассказал о конфликте актрисы с Рыбниковым

Муж популярной советской актрисы Надежды Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян рассказал как произошел конфликт между актрисой и звездой советского кинематографа Николаем Рыбниковым.
Неприязненные отношения между артистами возникли задолго до съемок легендарной картины «Девчата». Актеру не понравилось, что на роль резвой поварихи Тоси Кислицыной выбрали Румянцеву, а не его супругу – актрису Аллу Ларионову.
Вилли Хштоян рассказал, что Рыбников частенько приходил на съемочную площадку «Девчат» в плохом настроении. Из-за этого некоторые эпизоды получались неудачными и их вырезали.
«В штыки, как мне Надя рассказывала, встретил. Но сценарий был написан под Надю. Он небрежно относился к своей роли, а когда первые пробы прошли и увидел, что Надя выходит на первый план, он еще больше обозлился», – вспомнил Вилли Хштоян в интервью каналу «Центральное Телевидение».
Напомним, советский художественный фильм «Девчата» был снят по повести Бориса Бедного в 1961 году Юрием Чулюкиным. Съемки проходили на киностудии «Мосфильм». В главных ролях снимались Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова и Светлана Дружинина, которая позднее выступила режиссером картины «Гардемарины, вперед!».