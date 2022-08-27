Муж Румянцевой рассказал о конфликте актрисы с Рыбниковым

«В штыки, как мне Надя рассказывала, встретил. Но сценарий был написан под Надю. Он небрежно относился к своей роли, а когда первые пробы прошли и увидел, что Надя выходит на первый план, он еще больше обозлился», – вспомнил Вилли Хштоян в интервью каналу «Центральное Телевидение».