В "Союзмультфильме" рассказали о любви россиян к комедиям

Комедийные фильмы пользуются популярностью у аудитории всех возрастов, но у каждой возрастной категории есть и собственные предпочтения.

Глава студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала комедии любимым киножанром россиян. Также, по её словам, наши соотечественники с удовольствием смотрят семейное и документальное кино.

У подростков свои кинематографические предпочтения — они делают выбор в пользу сериалов, всевозможных фильмов ужасов и фэнтези. Фильмов с фантастическим уклоном в России производится пока не много, зато документальный жанр развит в нашей стране очень хорошо — множество докфильмов выходит на больших экранах, проводятся фестивали док. кино.