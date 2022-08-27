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1 час назад

В "Союзмультфильме" рассказали о любви россиян к комедиям

Inc-News

Комедийные фильмы пользуются популярностью у аудитории всех возрастов, но у каждой возрастной категории есть и собственные предпочтения.

В "Союзмультфильме" рассказали о любви россиян к комедиям
Фото:  Inc-News Inc-News

Глава студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала комедии любимым киножанром россиян. Также, по её словам, наши соотечественники с удовольствием смотрят семейное и документальное кино.

У подростков свои кинематографические предпочтения — они делают выбор в пользу сериалов, всевозможных фильмов ужасов и фэнтези. Фильмов с фантастическим уклоном в России производится пока не много, зато документальный жанр развит в нашей стране очень хорошо — множество докфильмов выходит на больших экранах, проводятся фестивали док. кино.

"Союзмультфильм" в данный момент занимается производством полнометражного фильма о Чебурашке.

Фильмы,Юлиана Слащева,
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