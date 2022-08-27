Зрители обнаружили досадный киноляп  в фильме «Любовь и голуби»

В советском фильме «Любовь и голуби» поклонники знаменитой комедии обратили внимание на техническую ошибку в монтаже. Людмила Гурченко в роли Раисы Захаровной подбирает Василию галстук под цвет глаз, но если перемотать фильм до сцены в тренажерном зале, можно увидеть, что герой уже сидит в этом синем галстуке.