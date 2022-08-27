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1 час назад

Прилучный рассказал, как проходили съемки интимной сцены с Дарьей Мельниковой

Слово и Дело

Актер Павел Прилучный высказался о постельной сцене с артисткой Дарьей Мельниковой. Знаменитости сыграли в фильме «Соври мне правду».

Прилучный рассказал о съемках интимной сцены с Мельниковой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По сюжету фильма между героями Прилучного и Мельниковой закрутился роман. Актер признался, что постельные сцены в лентах ему не доставляют дискомфорта. Поэтому он не испытывает чувства неловкости.

«На самом же деле это смешно, стоит дикий ржач. Я стараюсь много шутить, чтобы и коллегу расслабить», — вспомнил Прилучный в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Актер также добавил, что он не стыдится ни одной из своих ролей.

Фильмы,Павел Прилучный,Дарья Мельникова,
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