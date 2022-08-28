Зрители заметили киноляп в советском фильме «Любовь и голуби»

Почти в любом фильме опытный зритель сумеет выявить какие-либо логические несоответствия. Теперь и в культовой советской картине «Любовь и голуби» был обнаружен неожиданный «киноляп». Такие ошибки можно заметить через несколько десятков лет.

Фото: FBM FBM

К примеру, так произошло и с популярной советской кинолентой «Любовь и голуби». Поклонники фильма прекрасно помнят ту сцену, в которой Раиса Захаровна выбирала галстук Василию. Требовалось найти определённый, под цвет глаз. Но если вернуть картину немного назад, к сцене в спортивном зале, то можно заметить, что тот же самый галстук уже был у героя фильма.

Режиссёр картины Владимир Меньшов не подозревал, что на такую деталь когда-нибудь обратят внимания зрители. Следует также отметить, что такого рода «киноляпов» в фильме немало. К примеру, рубашка дяди Мити, которая меняет цвет и рисунок. Или же разные куртки при отъезде Василия из дома.