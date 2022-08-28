Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
46 минут назад

Зрители заметили киноляп в популярном советском фильме «Любовь и голуби»

FBM.ru

Почти в любом фильме опытный зритель сумеет выявить какие-либо логические несоответствия. Теперь и в культовой советской картине «Любовь и голуби» был обнаружен неожиданный «киноляп». Такие ошибки можно заметить через несколько десятков лет.

Зрители заметили киноляп в советском фильме «Любовь и голуби»
Фото: FBMFBM

К примеру, так произошло и с популярной советской кинолентой «Любовь и голуби». Поклонники фильма прекрасно помнят ту сцену, в которой Раиса Захаровна выбирала галстук Василию. Требовалось найти определённый, под цвет глаз. Но если вернуть картину немного назад, к сцене в спортивном зале, то можно заметить, что тот же самый галстук уже был у героя фильма.

Режиссёр картины Владимир Меньшов не подозревал, что на такую деталь когда-нибудь обратят внимания зрители. Следует также отметить, что такого рода «киноляпов» в фильме немало. К примеру, рубашка дяди Мити, которая меняет цвет и рисунок. Или же разные куртки при отъезде Василия из дома.

Напомним, что первоначально Меньшов собирался выпустить фильм, который будет состоять из двух серий. Однако данную затею воплотить в жизнь ему помешали насмешки и осуждения коллег.

Фильмы,Любовь и голуби,Владимир Меньшов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители