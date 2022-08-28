Дэвиду Финчеру - 60: лучшие фильмы голливудского перфекциониста. Фильмография этого мастера триллеров содержит настоящие шедевры. В этом обзоре вспомним и о "Бойцовском клубе", и об "Исчезнувшей", и о "Загадочной истории Бенджамина Баттона".

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В списке величайших режиссёров всех времён и народов имя Дэвида Финчера всегда будет упоминаться. Хотя он и не может похвастаться долгой и насыщенной карьерой, как его коллеги по списку, но, бесспорно, его будут помнить за умение создавать в кино напряжение и крутые сюжетные повороты. Карьера его началась в 80-е со съёмок музыкальных видеоклипов, и с тех пор он эволюционировал в одного из выдающихся кинематографистов нашего времени. Составляя список его лучших экранных работ, вряд ли, можно достичь совершенства, но мы всё-таки попытаемся это сделать с помощью рейтинга авторитетного кинопортала - IMDB.

Видео дня

"Игра" (1997). Рейтинг - 7.8.

Один из многих психологических, наполненных крутыми поворотами, триллеров Финчера. Правда, с такой фильмографией, как у него, картина не имеет шанса против "Бойцовского клуба" и "Семи", но всё же подарит зрителю вечер увлекательного просмотра. Майкл Дуглас совершенно исполняет главную роль в процессе выматывающей, драматичной игры на протяжении двух часов киноповествования. Причина, почему фильм не может подняться выше в списке лучших работ Финчера, заключается в предсказуемости концовки и её неправдоподобности.

"Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008). Рейтинг - 7.8.

Один из примеров сотрудничества Финчера с Брэдом Питтом и отхода от создания напряжённого киноповествования. Вместо этого мы видим на экране фантастическую романтическую историю с главным героем в исполнении Питта, повернувшим процесс старения вспять. Экранизация одноимённого рассказа Ф.С. Фицджеральда принесла режиссёру впечатляющие 13 номинаций на премию "Оскар".

"Исчезнувшая" (2014). Рейтинг - 8.1.

"Исчезнувшая" - пример того, что книга бывает лучше фильма. Однако, это, скорее, комплимент роману Гиллиан Флинн, а не оскорбление картины Дэвида Финчера. Она имеет много несомненных достоинств: невероятный сюжет с крутым поворотом в середине повествования, несколько моментов сильного напряжения и возможность для Бена Аффлека продемонстрировать актёрские способности. Сам Финчер получил номинацию на "Золотой глобус", а Розамунд Пайк была номинирована везде, где только можно было, как лучшая актриса.

"Семь" (1995). Рейтинг - 8.6.

Один из величайших фильмов, когда-либо снятых. Хотя он не попал на первое место в этом рейтинге, он однозначно является ещё одним творческим достижением Финчера. "Семь" показывает нам Моргана Фримана и Брэда Питта, объединившихся ради поиска серийного убийцы, помещённого в центр этого триллера. Возможно, сейчас Кевина Спейси и "отменили" в Голливуде из-за его амурных похождений, но его исполнительский талант в этой картине нельзя недооценивать.

"Бойцовский клуб" (1999). Рейтинг - 8.8.