Комедию Гайдая полюбили американские зрители

Избалованный американский зритель полюбили комедию советского кинорежиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — на портале IMDb она получила оценку в 8.2 балла.
«Не нужно говорить по-русски, чтобы понять, что Ивана Васильевича смущает лифт. Судя по смеху присутствующих, которые свободно говорили по-русски, я думаю, что, вероятно, был и довольно хорошие словесные шутки»,
— поделился автор одной из рецензий на американском киноресурсе.
Другие комментаторы также обратили внимание на хорошо придуманную историю о путешествии во времени, понятный сюжет и качественно прописанных образах всех киногероев.