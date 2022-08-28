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1 час назад

Комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» полюбили американские зрители

Слово и Дело

Избалованный американский зритель полюбили комедию советского кинорежиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — на портале IMDb она получила оценку в 8.2 балла.

Комедию Гайдая полюбили американские зрители
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Не нужно говорить по-русски, чтобы понять, что Ивана Васильевича смущает лифт. Судя по смеху присутствующих, которые свободно говорили по-русски, я думаю, что, вероятно, был и довольно хорошие словесные шутки»,

— поделился автор одной из рецензий на американском киноресурсе.

Другие комментаторы также обратили внимание на хорошо придуманную историю о путешествии во времени, понятный сюжет и качественно прописанных образах всех киногероев.

Фильмы,Иван Васильевич меняет профессию,Леонид Гайдай,
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