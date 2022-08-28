"Ленфильм" снимет в Абхазии киноленту про "ореховую лихорадку"

В сентябре 2022 года киностудия "Ленфильм" начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена" о возникновении "ореховой лихорадки" после повышения стоимости орехов во всем мире. Об этом генеральный директор студии Федор Щербаков сообщил ТАСС.
"Мы находимся в производстве проекта "Последняя цена". Условно назовем это "ореховая лихорадка". Съемки пройдут в Абхазии, они начнутся 15 сентября",
— поделился Щербаков.
Режиссером "Последней цены" стал дебютант Наур Гармелия. Премьера ленты ожидается в 2023 году.