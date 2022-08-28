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42 минуты назад

"Ленфильм" снимет в Абхазии киноленту про "ореховую лихорадку"

Газета.Ruиещё 1

В сентябре 2022 года киностудия "Ленфильм" начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена" о возникновении "ореховой лихорадки" после повышения стоимости орехов во всем мире. Об этом генеральный директор студии Федор Щербаков сообщил ТАСС.

"Ленфильм" снимет в Абхазии киноленту про "ореховую лихорадку"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы находимся в производстве проекта "Последняя цена". Условно назовем это "ореховая лихорадка". Съемки пройдут в Абхазии, они начнутся 15 сентября",

— поделился Щербаков.

Режиссером "Последней цены" стал дебютант Наур Гармелия. Премьера ленты ожидается в 2023 году.

Фильмы,Федор Щербаков,Наур Гармелия,Ленфильм,
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