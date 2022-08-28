Уолберг хочет снять боевик с Макгрегором в главной роли

Марк Уолберг хочет снять боевик с Конором Макгрегором в главной ролиЗнаменитый ирландский боец все дальше и дальше отдаляется от октагона.

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Больше года не выступающий экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор уже успел стать не только звездой соцсетей, но и может заделать актером.Мало того, что ирландский боец станет напарником Джейка Джилленхола в картине «Дом у дороги», так еще и Марк Уолберг хочет взять его в свой фильм.

По словам знаменитого голливудского актера, режиссера и продюсера, поведение Макгрегора в клетке и за ней выдает в нем отличного артиста.

«Я должен заполучить Конора. Я должен снять его в кино. Я бы точно дал ему хорошую роль в хорошем фильме»,