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1 час назад

Марк Уолберг хочет снять боевик с Конором Макгрегором в главной роли

Inc-News

Марк Уолберг хочет снять боевик с Конором Макгрегором в главной ролиЗнаменитый ирландский боец все дальше и дальше отдаляется от октагона.

Уолберг хочет снять боевик с Макгрегором в главной роли
Фото: Inc-NewsInc-News

Больше года не выступающий экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор уже успел стать не только звездой соцсетей, но и может заделать актером.Мало того, что ирландский боец станет напарником Джейка Джилленхола в картине «Дом у дороги», так еще и Марк Уолберг хочет взять его в свой фильм.

По словам знаменитого голливудского актера, режиссера и продюсера, поведение Макгрегора в клетке и за ней выдает в нем отличного артиста.

«Я должен заполучить Конора. Я должен снять его в кино. Я бы точно дал ему хорошую роль в хорошем фильме»,

– сказал Уолберг, намекнув, что боевик с Конором в главной роли мог бы стать «бомбой» в мировом прокате.

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