Что такое дорамы и почему они так популярны

Азиатский сериал - дорама. Особенности жанра и секреты популярности.

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Слово "дорама" любители сериалов слышат постоянно - даже если не являются поклонниками азиатского кино. Что это за жанр? Некоторые считают, что этим словом называют только корейские сериалы. Это не так - среди них встречаются и японские, и другие азиатские.

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Есть ли у дорамы какие-то отдельные особенности, присущие жанру, и в чём секрет популярности этого направления?

Особенности жанра

В русскоязычном сегменте интернета под этим названием объединяют сериалы, снятые в ряде азиатских стран - Южной Корее, Японии, Тайване, Гонконге. Само слово - японского происхождения, но, как и многие слова этого и других языков, позаимствовано из английского. Исходный вариант - drama.

Несмотря на это, строго к одному жанру причислить дорамы нельзя. Это не может быть только драма - среди них попадаются даже комедии! Но есть несколько чётких правил, которые режиссёры и сценаристы не нарушают никогда.

Во-первых, это продолжительность. Ни один сезон не может длиться дольше трёх месяцев. Но и короче - тоже: три месяца - регламентированная длительность. Да, в этом виде творчества существуют свои временные стандарты.

Во-вторых, сезонность. Все эти сезоны удивительно совпадают с природными: зимний, весенний, летний и осенний. Но вот месяцы для их начала выбраны не те, что считаются началом времён года: так, зимний сезон стартует в январе, а не в декабре, как сама зима.

Почему дораму так любят смотреть

Этому есть несколько объяснений. В дораме делают особый акцент на эмоции и чувства, а это всегда пользовалось успехом у зрителей. Также их привлекает правдоподобность сюжета: то, что происходит в сериалах, может произойти и в жизни любого человека.

Кстати о сюжете: здесь ему уделяется особое внимание, и он продуман до мелких деталей. Это тоже привлекает зрителей, все хотят видеть качественный сценарий без нестыковок и несовпадений.