Лучшие фильмы Дэвида Финчера

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«Комната страха» (2002) Многие работы Финчера не обходились без череды удачных совпадений, но конспирологический триллер «Комната страха» и вовсе случился будто бы вопреки всему. Вскоре после начала съемочного процесса из проекта выбыла Николь Кидман, тогда назначенная на главную роль. Режиссер предлагал было все отменить, но руководство Columbia Pictures решило позвать на главную роль Джоди Фостер. Та согласилась, хотя должна была лететь во Францию, чтобы возглавить жюри Каннского фестиваля, и за неделю подготовилась к съемкам. А через месяц с небольшим узнала о своей беременности, которая вскоре стала сильно осложнять работу (в итоге съемки вновь прервали на время родов и восстановления). И вот — в марте 2002 года до кинотеатров добрался превосходный триллер о женщине, которая прячется от грабителей в «панической комнате» вместе со своей маленькой дочкой (первая заметная роль Кристен Стюарт). Фильм, от которого невозможно не заразиться клаустрофобией. Джоди Фостер и Кристен Стюарт в фильме Дэвида Финчера «Комната страха» (2002)