Толстоганова исполнит главную роль в новой версии "Вам и не снилось"

"Чувствую, как она "выглядит" изнутри. Так как это совсем не я, мне важно это ощущать - понимать, что я в каком-то другом теле нахожусь. Своей мамы, например. Мне это очень помогает. Я думаю о своей маме, когда начинаю эту роль играть".