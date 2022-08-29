Толстоганова исполнит главную роль в новой версии "Вам и не снилось"

Виктория Толстоганова сыграет главную роль в новой экранизации повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось".
Рабочее название фильма – "Вера". Картина расскажет о матери Ромы, главного героя оригинальной истории. Об этом сообщили в пресс-службе Киностудии им. М. Горького.
"Это ни в коем случае не ремейк фильма, снятого на Киностудии им. М. Горького 40 лет назад. Это совершенно новая актуальная экранизация знаменитой повести, в которой центральной станет линия мамы Ромки - Веры. Это новый современный сценарий, он ближе к литературному источнику. И новая современная постановка",
– пояснила генеральный продюсер фильма Лика Бланк.
Толстоганова призналась, что в данный момент только "входит" в роль Веры:
"Чувствую, как она "выглядит" изнутри. Так как это совсем не я, мне важно это ощущать - понимать, что я в каком-то другом теле нахожусь. Своей мамы, например. Мне это очень помогает. Я думаю о своей маме, когда начинаю эту роль играть".
В фильме также примут участие Ольга Сутулова, Алексей Розин, Тимофей Тимков, Полина Меркурьерва и другие актеры.
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