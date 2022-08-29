Бабкина назвала свои любимые фильмы

Выбор кино иногда может рассказать о человеке больше, чем он сам. И когда мы хотим узнать собеседника получше, обязательно его спрашиваем о том, какие картины он готов пересматривать много раз. Народная артистка России, певица Надежда Бабкина посоветовала читателям "Рамблера" свои любимые фильмы.

Веселые ребята

Кадр из фильма "Веселые ребята"

Первая советская музыкальная кинокомедия с Ольгой Орловой и Леонидом Утесовым в главных ролях. Для режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского этот фильм стал первым опытом в жанре. Кстати, картина шла с большим успехом не только в СССР, но и в США, там ее показывали под названием "Москва смеется".

Кубанские казаки

Кадр из фильма "Кубанские казаки"

Своим названием картина Ивана Пырьева обязана Сталину, изначально картина называлась "Веселая ярмарка". Главную роль сыграла жена режиссера — Марина Ладынина, а вот Сергея Лукьянова утвердили только со второго раза.

Соломенная шляпка

Кадр из фильма "Соломенная шляпка"

Режиссер Леонид Квинихидзе в этом фильме решил собрать актеров, которые и в жизни отлично друг с другом ладили. Ход оказался выигрышным, на съемках царила такая атмосфера, что импровизации получались лучше сценария и в итоге вошли в окончательную версию, а диалоги народ разобрал на цитаты. Единственные "пострадавшие" — Андрей Миронов и Людмила Гурченко, которых Эльдар Рязанов сначала хотел пригласить в "Иронию судьбы" на главные роли, но передумал из-за того, что их образы в "Соломенной шляпке" получились слишком убедительными. Правда в фильме они-таки появились, когда Ипполит включает телевизор — на экране показали сцену из "Соломенной шляпке" с участием Гурченко и Миронова.

Свадьба с приданым

Кадр из фильма "Свадьба с приданым"

Еще одна музыкальная комедия — изначально это был спектакль, который с большим успехом шел в Театре сатиры, но затем был перенесен на экраны Борисом Равенских и Татьяной Лукашевич. Для актрисы Веры Васильевой работа в картине стала дебютом.

Карнавальная ночь

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"