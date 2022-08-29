Бабкина назвала свои любимые фильмы

Выбор кино иногда может рассказать о человеке больше, чем он сам. И когда мы хотим узнать собеседника получше, обязательно его спрашиваем о том, какие картины он готов пересматривать много раз. Народная артистка России, певица Надежда Бабкина посоветовала читателям "Рамблера" свои любимые фильмы.
Первая советская музыкальная кинокомедия с Ольгой Орловой и Леонидом Утесовым в главных ролях. Для режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского этот фильм стал первым опытом в жанре. Кстати, картина шла с большим успехом не только в СССР, но и в США, там ее показывали под названием "Москва смеется".
Своим названием картина Ивана Пырьева обязана Сталину, изначально картина называлась "Веселая ярмарка". Главную роль сыграла жена режиссера — Марина Ладынина, а вот Сергея Лукьянова утвердили только со второго раза.
Режиссер Леонид Квинихидзе в этом фильме решил собрать актеров, которые и в жизни отлично друг с другом ладили. Ход оказался выигрышным, на съемках царила такая атмосфера, что импровизации получались лучше сценария и в итоге вошли в окончательную версию, а диалоги народ разобрал на цитаты. Единственные "пострадавшие" — Андрей Миронов и Людмила Гурченко, которых Эльдар Рязанов сначала хотел пригласить в "Иронию судьбы" на главные роли, но передумал из-за того, что их образы в "Соломенной шляпке" получились слишком убедительными. Правда в фильме они-таки появились, когда Ипполит включает телевизор — на экране показали сцену из "Соломенной шляпке" с участием Гурченко и Миронова.
Еще одна музыкальная комедия — изначально это был спектакль, который с большим успехом шел в Театре сатиры, но затем был перенесен на экраны Борисом Равенских и Татьяной Лукашевич. Для актрисы Веры Васильевой работа в картине стала дебютом.
Без этой картины Эльдара Рязанова, как и без "Иронии судьбы", невозможно представить Новый год в России. Прекрасная история о молодых и талантливых, которые способны выдать результат несмотря на все препоны.