Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" "зашла" в США

Стало известно, что зрители из США высоко оценили советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию", снятую Леонидом Гайдаем еще в 1973 году.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

Как пишут СМИ сегодня, 29 августа, в ходе голосования, проводившегося на портале IMDb, наша комедия набрала 8,2 балла и снискала добродушные комментарии. Один из зрителей написал, что при просмотре фильма ему нисколько не мешало незнание русского языка – все, происходящее на экране, и без того понятно.

Другие американцы в отзывах отметили прекрасный сюжет и гармоничное участие героев в этой истории о путешествии во времени.