Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" "зашла" американцам

Ревизор.ru

Стало известно, что зрители из США высоко оценили советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию", снятую Леонидом Гайдаем еще в 1973 году.

Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" "зашла" в США
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Как пишут СМИ сегодня, 29 августа, в ходе голосования, проводившегося на портале IMDb, наша комедия набрала 8,2 балла и снискала добродушные комментарии. Один из зрителей написал, что при просмотре фильма ему нисколько не мешало незнание русского языка – все, происходящее на экране, и без того понятно.

Другие американцы в отзывах отметили прекрасный сюжет и гармоничное участие героев в этой истории о путешествии во времени.

Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" является традиционным предновогодним фильмом в России, поэтому нет нужды напоминать нашим читателям её сюжет. Радует то, что добрый юмор Гайдая оценила публика, привыкшая к голливудским зрелищам.

Фильмы,Иван Васильевич меняет профессию,Леонид Гайдай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители