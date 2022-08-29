Сарик Андреасян не одобрил пиратские показы фильмов

Российский режиссер Сарик Андреасян выступил против показа пиратского контента в кинотеатрах - иностранных фильмов, которые по решению создателей не были выпущены в России. Об этом он сообщил изданию «Газета.Ru».
По его мнению, российские кинотеатры допустили большую ошибку, так как 20 лет поддерживали лишь Голливуд, забыв про российский кинематограф.
"В итоге многие производители ушли из этого бизнеса разочарованными, так как не получали ни сеансов, ни рекламы от кинотеатров, а просто отдавали 50% стоимости билета. Логично, что сейчас все рухнуло", - высказался режиссер.
Также Андреасян добавил, что показывать пиратское кино нельзя даже в случае отсутствия последствий, а нужно стремиться к честному рынку.
"Мы все уже взрослые, и быть авантюристами ни кинотеатрам, ни производителям лично я не рекомендую", — сказал он.