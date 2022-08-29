Готовится к прокату фильм «Лебединое озеро»

Премьера киноленты «Лебединое озеро» пройдет в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт. Фильм уже получил внимание на фестивалях «Амурская осень», «Московская премьера», «Алафейская гора».
В основе сюжета история провинциального городка, глава которого просит жену поставить любимый народный балет «Лебединое озеро» и возродить давно закрытый областной театр. Это должно хорошо сказаться на результатах предстоящих выборов. В ходе фильма выясняется, что «Лебединое озеро» — это еще и балет про два мира. Пытаясь исполнить поручение мужа, жена губернатора вырывается за границы усадьбы и регламентированного мира.
«Я в прошлом балерина, и мы давно обсуждали проект на тему балета. Конечно, „Лебединое озеро“ — совсем не о балете, а о более сложных вещах», — комментирует продюсер фильма и исполнительница главной роли жены губернатора Ольга Цирсен.
«Мы рассказываем свою историю как трагикомедию, этот жанр сейчас редкость, к нему почти не обращаются современные режиссеры. В фильме множество смысловых слоев, которые постепенно будут открываться для зрителя и много тонкого юмора», — рассказывает продюсер Ася Темникова.
Съемки картины проходили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.