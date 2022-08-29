Готовится к прокату фильм «Лебединое озеро»

В основе сюжета история провинциального городка, глава которого просит жену поставить любимый народный балет «Лебединое озеро» и возродить давно закрытый областной театр. Это должно хорошо сказаться на результатах предстоящих выборов. В ходе фильма выясняется, что «Лебединое озеро» — это еще и балет про два мира. Пытаясь исполнить поручение мужа, жена губернатора вырывается за границы усадьбы и регламентированного мира.