Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Готовится к прокату фильм «Лебединое озеро»

Моя Москва.онлайн

Премьера киноленты «Лебединое озеро» пройдет в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт. Фильм уже получил внимание на фестивалях «Амурская осень», «Московская премьера», «Алафейская гора».

Готовится к прокату фильм «Лебединое озеро»
Фото: Кадр из фильма "Лебединое озеро"Кадр из фильма "Лебединое озеро"

В основе сюжета история провинциального городка, глава которого просит жену поставить любимый народный балет «Лебединое озеро» и возродить давно закрытый областной театр. Это должно хорошо сказаться на результатах предстоящих выборов. В ходе фильма выясняется, что «Лебединое озеро» — это еще и балет про два мира. Пытаясь исполнить поручение мужа, жена губернатора вырывается за границы усадьбы и регламентированного мира.

«Я в прошлом балерина, и мы давно обсуждали проект на тему балета. Конечно, „Лебединое озеро“ — совсем не о балете, а о более сложных вещах», — комментирует продюсер фильма и исполнительница главной роли жены губернатора Ольга Цирсен.

«Мы рассказываем свою историю как трагикомедию, этот жанр сейчас редкость, к нему почти не обращаются современные режиссеры. В фильме множество смысловых слоев, которые постепенно будут открываться для зрителя и много тонкого юмора», — рассказывает продюсер Ася Темникова.

Съемки картины проходили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Фильмы,Лебединое озеро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители