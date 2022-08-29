Новый фильм автора «Безумного Макса» не смог возглавить прокат

В копилке ленты оказалось лишь 2,9 млн долларов — картина с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой про исполняющего желания джинна даже не попала в первую пятёрку чарта. Другая новинка, хоррор «Приглашение», собрал по всему миру 8,6 млн долларов.Хотя в прокате США и вышли новые релизы, последние выходные стали худшими за год с января, заодно повторив провал мая 2021 года, когда новинкам не удалось собрать даже 10 млн долларов. Но общие показатели за август всё равно оказались выше, чем в прошлом году — 451 млн долларов против 418 млн долларов.Аналитики предполагают, что неудачи будут актуальными и для сентября этого года. На втором месте проката США остаётся боевик «Быстрее пули» (более 173 млн долларов в копилке), а на третьем — триллер «Зверь» (чуть больше 36 млн долларов в общем).