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2 часа назад

Новый фильм автора «Безумного Макса» не смог возглавить прокат в США

Игромания.ру

Новая картина Джорджа Миллера («Безумный Макс: Дорога ярости») «Три тысячи лет желаний» слабо стартовала в США, не сумев занять высокую позицию в прокате.

Новый фильм автора «Безумного Макса» не смог возглавить прокат
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В копилке ленты оказалось лишь 2,9 млн долларов — картина с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой про исполняющего желания джинна даже не попала в первую пятёрку чарта. Другая новинка, хоррор «Приглашение», собрал по всему миру 8,6 млн долларов.Хотя в прокате США и вышли новые релизы, последние выходные стали худшими за год с января, заодно повторив провал мая 2021 года, когда новинкам не удалось собрать даже 10 млн долларов. Но общие показатели за август всё равно оказались выше, чем в прошлом году — 451 млн долларов против 418 млн долларов.Аналитики предполагают, что неудачи будут актуальными и для сентября этого года. На втором месте проката США остаётся боевик «Быстрее пули» (более 173 млн долларов в копилке), а на третьем — триллер «Зверь» (чуть больше 36 млн долларов в общем).

Сиквел «Топ Гана» уже 14 неделю держится в прокате, заняв четвёртую позицию — всего лента собрала уже свыше 1,4 млрд долларов.

Кстати, та самая лента Миллера выйдет и в России, её премьера намечена на 8 сентября. Недавно как раз вышел новый трейлер.

Фильмы,Безумный Макс,Быстрее пули,Безумный Макс: Дорога ярости,Зверь,Идрис Эльба,Джордж Миллер,
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