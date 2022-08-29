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3 часа назад

Автор "Песочного человека" Гейман заявил, что Майкл Джексон хотел сыграть в экранизации комиксов в 90-х

Газета.Ru

Английский писатель Нил Гейман рассказал, что певец Майкл Джексон хотел принять участие в экранизации серии комиксов «Песочный человек». Об этом сообщает The Independent.

Майкл Джексон хотел сыграть в экранизации комиксов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В 1996 году меня привезли в Warner bros., где тогдашний президент компании усадил меня и сообщил, что Майкл Джексон звонил им и спросил, можно ли сняться в роли Морфея в «Песочном человеке». В общем, интерес к экранизации был очень велик», — поделился Гейман.

Warner bros. планировала снять фильм по серии комиксов в конце 90-х. Однако Геймана не устраивало качество сценария проекта. Писатель лично поделился с прессой наработками текстов картины, чтобы та была снята с производства из-за критики.

Впоследствии права на экранизацию приобрел стриминговый сервис Netflix, премьера сериала состоялась в 2022 году.

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