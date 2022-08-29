Майкл Джексон хотел сыграть в экранизации комиксов

«В 1996 году меня привезли в Warner bros., где тогдашний президент компании усадил меня и сообщил, что Майкл Джексон звонил им и спросил, можно ли сняться в роли Морфея в «Песочном человеке». В общем, интерес к экранизации был очень велик», — поделился Гейман.