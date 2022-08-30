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46 минут назад

Бывший президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях

Lenta.ru

Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучит персонажа полнометражной картины по мотивам популярного в стране мультсериала и комикса «Кремень в большом городе» о первобытных людях. Об этом сообщает DNA.

Бывший президент Франции озвучит мультфильм о первобытных людях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Режиссер картины не рассказал, какого именно персонажа озвучил экс-президент, однако подчеркнул, что он открывает фильм и будет появляться на протяжении всего повествования. В записи принимала участие и супруга экс-президента, актриса Жюли Гайе. Отмечается, что она также записала реплики для одного из персонажей будущей картины. Ориентировочно, фильм выйдет в 2023 году.

4 июня состоялась свадьба 67-летнего бывшего президента Франции Франсуа Олланда и актрисы Жюли Гайе. Об их романе стало известно в 2014 году. В то время Олланд состоял в отношениях с французской журналисткой Валери Триервейлер и имел тайную связь с Гайе.

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