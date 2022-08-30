11 лучших полнометражных мультфильмов лета-2022

Время скоротечно, вот и лето подходит к концу. Под аккомпанемент последних тёплых деньков, Тлум.Ру вспоминает прошедший сезон.Напоминаем о 11 лучших полнометражных мультфильмах лета-2022.

Фото: tlum.ru tlum.ru

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О чём: о псе Хэнке, желающим стать настоящим мастером боевых искусств. Обучать его берётся старый и знатно поживший кот Джимбо, а компанию в прохождении через тернии ошибок составит кошечка Эмико.

Чем примечателен: не такой уж и скрытой пародией на фильм-сатиру «Сверкающие сёдла».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: коати Начи выступает эдаким спасителем всех и каждого в подвергшихся извержениям и землетрясениям землях Амазонии. Антагонисткой в мультфильме выступила, кто бы вы думали? Змея.

Чем примечателен: 2D исполнением, что ни говори, а его в наши дни всё меньше и меньше.

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: мальчик Аллан, эмоционально переживающий развод родителей, знакомится с пришелицей Бритни. За той открывает охоту престарелый таксидермист.

Чем примечателен: поднятием темы того, как дети реагируют на выбор родителей разойтись. Это, конечно, затрагивается сильно фоном, но всё-таки неплохо показывает даже общими мазками, что детям не наплевать.

№ 8: «Семейка монстров»

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: Маленький Вампир игнорирует запреты матери и приёмного отца и дружится с обычным человеческим мальчиком. Вечно юный герой тем самым навлекает на всё монстрическое сообщество большие проблемы.

Чем примечателен: яркой и милой экранизацией одноимённых комиксов. Для тех, кто немного устал от «Монстров на каникулах» и хочет историю с другим сюжетом.

№ 7: «Барбоскины Team»

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: семейство Барбоскиных вновь на даче и вновь наслаждается летом. На этот раз герои собираются не с соседями враждовать, а становиться звёздами в Сети.

Чем примечателен: альтернативным взглядом на социальные сети, в которых дети и подростки находят настоящую отдушину.

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: о том, как молоденький Грю планирует вступить в «Злобную шестёрку». На первом же собеседовании члены организации поднимают парня на смех… Это не останётся без ответа.

Чем примечателен: сумасбродствами от миньонов, по которым ну точно крепко соскучились сотни тысяч зрителей.

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: сиротка Мэйси мечтает пойти по стопам родителей, став легендарной охотницей на монстров. Ради этого она готова на всё — даже проникнуть на борт корабля Капитана Кроу. Вместе они отправляются на путешествие, которое навсегда изменит их взгляд на морских монстров.

Чем примечателен: классной историей одного из самых больших монстров мультфильма. Готовьте носовые платочки.

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: фильм о вымышленном персонаже Баззе Лайтере. Да-да, не забывайте, что мальчик Энди из франшизы «История игрушек» когда-то сходил на эту историю в кино, после чего стал фанатом Базза. Так что это всё выдумка в выдумке, прямо-таки «Начало» для детей.

Чем примечателен: эмоциональной эволюцией Базза, он даже в собственном сольнике идеален далеко не с первых секунд.

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: компания школьников, отвлёкшись от экскурсии, открывает портал в прошлое. Там нет сотовой связи и электричества. Зато есть сам чудотворец Сергий Радонежский.

Чем примечателен: ненавязчивым напоминанием о том, что все решения принимаем мы сами — нельзя пытаться свалить свою вину на чужие плечи.

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: её зовут Сэм, ей 18 лет, она вошла в пору Взрослости едва покинув приют. И она крайне неудачлива. До встречи с котом Бобом; тот передаёт героине счастливый пенни. Монетка долго не сверкает и быстро смывается в унитаз. Слово за слово, один промах за другим — Сэм узнаёт о существовании волшебной страны Удачи.

Чем примечателен: методом рандома — именно так в наш мир, по мнению создателей мультфильма, и попадают порции удачи и неудачи. А вы как думали?

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: компания животных-бандитов под руководством мистера Волка решается сменить имидж. Не всё быть под пристальным вниманием полиции. Но действительно ли они готовы развоплотиться или переучивание работает как отвлекающий манёвр?