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1 час назад

4 советских фильма с крайне откровенными сценами

Мира Маркина

“В СССР секса не было”, – наверняка вы хоть раз слышали эту фразу. Но как много она имеет общего с реальностью? Взять хотя бы советские фильмы: откровенные сцены в них появлялись нечасто, но все же они были. И вдобавок вызывали серьезный резонанс. Подробнее о картинах, которые поражали советскую аудиторию, не привыкшую к фильмам 18+ – в материале “Рамблера”.

4 советских фильма с крайне откровенными сценами
Фото: Кадр из фильма "Андрей Рублев"Кадр из фильма "Андрей Рублев"

“Андрей Рублев”, 1966

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

В культовой картине легенды советского кино Андрея Тарковского есть сцена, в которой молодежь празднует ночь Ивана Купалы. В этом эпизоде герои бегают абсолютно голые и соблазняют друг друга. Вдобавок к этому, в фильме есть момент, когда одна из обнаженных девушек страстно целует привязанного Рублева.

“Осень”, 1974

Кадр из фильма "Осень"

Илья и Саша были влюблены друг в друга в юности. Прошли годы, и он, и она связали себя узами брака с другими людьми, но однажды встретились, и былая страсть вспыхнула вновь. Постельные сцены в картине весьма сдержанны, лишь в одном кадре можно увидеть грудь главной героини, но даже этого хватило, чтобы фильм пустили в ограниченный прокат. Более того, режиссеру Андрею Смирнову не давали снимать еще пять лет.

“Зимняя вишня”, 1985

Кадр из фильма "Зимняя вишня"

Эта картина о любовных терзаниях героини по имени Ольга с самого начала намекает на откровенные сцены: уже на первых минутах во время прощания с любовником Елену Сафонову показывают голой. Но больше всего зрителей впечатлила другая сцена, в которой Сафонова обнаженная подходит к окну дома у озера.

“Маленькая Вера”, 1988

Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Фильм Василия Пичула по праву считается одним из самых провокационных в СССР. Больше всего консерваторов возмутил эпизод, в котором показан секс главных героев – настолько натуралистично он был снят. Это не единственная сцена, в которой актриса Наталья Негода появляется обнаженной. Неудивительно, что после “Маленькой Веры” она стала самой желанной женщиной в Советском союзе.

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