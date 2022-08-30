Байопики о женщинах, которые вдохновят на перемены

Порой, чтобы получить порцию мотивации и вдохновения, достаточно посмотреть всего один фильм. Подробнее о картинах, которые помогут взять себя в руки и продолжить идти к мечте, несмотря ни на что – в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Эрин Брокович" Кадр из фильма "Эрин Брокович"

“Эрин Брокович”, 2000

Чтобы снять эту картину, Стивену Содербергу пришлось заплатить настоящей Эрин Брокович $100 тысяч. Картина повествует о безработной матери, которая попадает в ДТП. Адвокату Эрин не удается наказать виновного, но зато он нанимает ее на работу. Постепенно героиня начинает делать успехи и вскоре приступает к борьбе с огромной корпорацией, виновной в загрязнении подземных вод.

“Северная страна”, 2005

Тяжелая и местами шокирующая история женщины, которая устраивается на работу в шахту, чтобы прокормить себя и детей. Прототип главной героини Лоис Дженсон работала на рудниках с 13 лет и смогла покинуть эту работу только в 33. Ей не только приходилось заниматься тяжелым трудом, но также сталкиваться с пренебрежением коллег-мужчин и домогательствами.

“Дикая”, 2014

Жизнь героини Риз Уизерспун идет под откос: она пережила смерть матери и крах брака. Чтобы понять, как жить дальше, девушка отправляется в одиночку в поход по лесам и горным хребтам Каскадных гор и Сьерра-Невады. Она продолжает путь, даже когда остается без воды и обуви, ведь у нее есть цель – обрести себя заново.

“Частная война”, 2018

Кадр из фильма "Частная война"