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32 минуты назад

Байопики о женщинах, которые вдохновят на перемены

Мира Маркина

Порой, чтобы получить порцию мотивации и вдохновения, достаточно посмотреть всего один фильм. Подробнее о картинах, которые помогут взять себя в руки и продолжить идти к мечте, несмотря ни на что – в материале “Рамблера”.

Байопики о женщинах, которые вдохновят на перемены
Фото: Кадр из фильма "Эрин Брокович" Кадр из фильма "Эрин Брокович"

“Эрин Брокович”, 2000

Кадр из фильма "Эрин Брокович"

Чтобы снять эту картину, Стивену Содербергу пришлось заплатить настоящей Эрин Брокович $100 тысяч. Картина повествует о безработной матери, которая попадает в ДТП. Адвокату Эрин не удается наказать виновного, но зато он нанимает ее на работу. Постепенно героиня начинает делать успехи и вскоре приступает к борьбе с огромной корпорацией, виновной в загрязнении подземных вод.

“Северная страна”, 2005

Кадр из фильма "Северная страна"

Тяжелая и местами шокирующая история женщины, которая устраивается на работу в шахту, чтобы прокормить себя и детей. Прототип главной героини Лоис Дженсон работала на рудниках с 13 лет и смогла покинуть эту работу только в 33. Ей не только приходилось заниматься тяжелым трудом, но также сталкиваться с пренебрежением коллег-мужчин и домогательствами.

“Дикая”, 2014

Кадр из фильма "Дикая"

Жизнь героини Риз Уизерспун идет под откос: она пережила смерть матери и крах брака. Чтобы понять, как жить дальше, девушка отправляется в одиночку в поход по лесам и горным хребтам Каскадных гор и Сьерра-Невады. Она продолжает путь, даже когда остается без воды и обуви, ведь у нее есть цель – обрести себя заново.

“Частная война”, 2018

Кадр из фильма "Частная война"

Принято считать, что репортерами в горячих точках должны быть мужчины. Но порой им дают фору женщины. Картина рассказывает историю журналистки The Sunday Times Мэри Колвин, которая в попытках дойти до истины отправлялась в Чечню, Косово, на Шри-Ланку и в Зимбабве во время военных действий. Мэри стремилась показать жизнь обычных людей, которые стали жертвами политических игр властей.

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