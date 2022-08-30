«Место под соснами» выйдет в повторный прокат в России

В российских кинотеатрах вновь покажут криминальную драму «Место под соснами» режиссера Дерека Сиенфрэнса. Об этом сообщается на портале Film.ru

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фильм выйдет в повторный прокат 1 сентября 2022 года. Картина рассказывает историю мотогонщика Люка, который решил грабить банки ради обеспечения своего новорожденного сына. Главные роли исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Ева Мендес. Сценаристами выступили Дариус Мардер и Бен Коссио.