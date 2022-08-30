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50 минут назад

Фильм «Место под соснами» с Гослингом выйдет в повторный прокат в России

Lenta.ru

В российских кинотеатрах вновь покажут криминальную драму «Место под соснами» режиссера Дерека Сиенфрэнса. Об этом сообщается на портале Film.ru

«Место под соснами» выйдет в повторный прокат в России
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Фильм выйдет в повторный прокат 1 сентября 2022 года. Картина рассказывает историю мотогонщика Люка, который решил грабить банки ради обеспечения своего новорожденного сына. Главные роли исполнили Райан Гослинг, Брэдли Купер и Ева Мендес. Сценаристами выступили Дариус Мардер и Бен Коссио.

Премьера фильма состоялась в России весной 2013 года. Картина заработала в мире свыше 47 миллионов долларов. Кассовые сборы в России составили миллион долларов.

Фильмы,Место под соснами,Дерек Сиенфрэнс,Ева Мендес,Брэдли Купер,Райан Гослинг,
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