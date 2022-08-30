Райан Джонсон — о срыве канона в «Последних джедаях»

В 2017 году вышел фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» — восьмой эпизод культовой саги. Картина Райана Джонсона моментально расколола фанатов на два лагеря: одни приняли изменения в каноне, другие категорически отвергли их и принялись ругать постановщика за нарушение установленных когда-то правил.

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В интервью изданию Empire Джонсон заявил, что очень гордится своей работой даже после негативной реакции множества фанатов.

Спустя пять лет после релиза я горжусь фильмом даже больше, чем прежде. Когда мне дали мяч, я размахнулся битой со всей силы.

Как отметил постановщик, он вовсе не планировал «небрежно относиться» ко вселенной «Звёздных войн». Вместо этого он создал нечто, что будет вдохновлять все последующие поколения фанатов вселенной.