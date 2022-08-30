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2 часа назад

Райан Джонсон — о срыве канона в «Последних джедаях»

Чемпионат.com

В 2017 году вышел фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» — восьмой эпизод культовой саги. Картина Райана Джонсона моментально расколола фанатов на два лагеря: одни приняли изменения в каноне, другие категорически отвергли их и принялись ругать постановщика за нарушение установленных когда-то правил.

Райан Джонсон — о срыве канона в «Последних джедаях»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью изданию Empire Джонсон заявил, что очень гордится своей работой даже после негативной реакции множества фанатов.

Спустя пять лет после релиза я горжусь фильмом даже больше, чем прежде. Когда мне дали мяч, я размахнулся битой со всей силы.

Как отметил постановщик, он вовсе не планировал «небрежно относиться» ко вселенной «Звёздных войн». Вместо этого он создал нечто, что будет вдохновлять все последующие поколения фанатов вселенной.

Судя по всему, Disney доверяет видению Райана Джонсона, поэтому прямо сейчас он работает над собственной трилогией «Звёздных войн». Каких-либо деталей о ней пока нет.

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