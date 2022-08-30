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2 часа назад

"После. Долго и счастливо" и другие лидеры российского проката

Ревизор.ru

Фильм "После. Долго и счастливо" (США) возглавил прокат в России и СНГ за последний уик-энд, собрав 64,7 миллиона рублей (по неофициальным и предварительным данным портала kinobusiness.com). Это четвертая часть франшизы по романам Анны Тодд с главными героями Тессой и Хардином.

"После. Долго и счастливо" и другие лидеры российского проката
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Второе место занял мультфильм "Барбоскины Team" о собаках, мечтающих стать звездами в Сети со своими роликами. Его сборы составили 25 миллионов рублей.

На третьей позиции драма Скотта Манна "Вышка" с доходами 22,7 миллиона рублей.

Четвертым стал хоррор "Челюсти. Столкновение", где к беспечным подросткам приближается огромная белая акула. Он заработал в прокате 9,8 миллиона рублей.

Замыкает топ-5 датский мультфильм "Гостья из космоса" о том, как земной мальчик подружился с девочкой-инопланетянкой. У него 6,3 миллиона рублей сборов.

Фильмы,Скотт Манн,
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